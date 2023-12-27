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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerle saldıran Netanyahu'ya Fahrettin Altun'dan tepki: Soykırımla ilgili konuşacak son kişisin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küstah sözlerle saldıran terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. X hesabından paylaşımda bulunan Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır." dedi. Netanyahu'nun Kürt vatandaşlar üzerinden giriştiği algı operasyonuna da değinen Altun, "Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir. Ahlaktan bahsedecek en son kişi, İsrail Başbakanı Netanyahu'dur." ifadelerini kullandı.

21:08 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 21:09 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu'nun, soykırımla ilgili konuşacak son kişi olduğunu belirten Altun, "İsrail Başbakanı Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir. Sivillere karşı işlediği savaş suçlarını, dünyaya nefsi müdafaa olarak yutturma konusunda ustalaşmıştır. Dünya onu durduramasa da tarih onu savaş suçlusu olarak yargılayacaktır." ifadelerini kullandı.

"PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir"

Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında konuşacak en son kişinin de Netanyahu olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Netanyahu, terörle mücadelemiz hakkında en son konuşacak kişidir. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı 40 yılı aşkın süredir mücadele etmekteyiz. Tıpkı Netanyahu gibi sivilleri ve çocukları ayrım gözetmeksizin katleden PKK'ya karşı Kürt vatandaşlarımız bizzat mücadele etmiştir. Ahlaktan bahsedecek en son kişi, İsrail Başbakanı Netanyahu'dur. Terör operasyonlarının nasıl yapılacağı konusunda kimseye ders veremez çünkü bu alanda tecrübesi yoktur. Son 40 yıldır yaptığı şey, Filistinlileri topraklarından sürmektir. Şimdi İsrail ordusunu kullanarak sivilleri evlerinde, hastanelerinde ve mülteci kamplarında öldürmek suretiyle bu durumu yeni bir seviyeye taşımıştır. Netanyahu, dikkatleri savaş suçlarından uzaklaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a saldırarak kimseyi kandıramaz.

"Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz"

Dünya, işgal altındaki Filistin'de neler olduğunu görmüştür. Netanyahu'nun sivilleri öldürerek ve savaşın kapsamını genişleterek siyasi kariyerini kurtarma amaçlı umutsuz girişimleri başarısızlığa mahkumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu çağrıyı yapmıştır ve Netanyahu dünyaya ne kadar yalan söylerse söylesin adalet için mücadele etmekten vazgeçmeyecektir. Uluslararası topluma bir kez daha acil ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarımız ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik müzakereler etrafında birleşme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'ye yönelik siyasi saldırılara ve karalamalara rağmen biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz."




#Fahrettin Altun
#İsrail Başbakanı
#Binyamin Netanyahu
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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