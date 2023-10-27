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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi'ne davet: Dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları yarın yapılacak olan Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinlilerle kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
22:05 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 00:08 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarının kınanacağı Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Büyük Filistin Mitingi'ne ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında her bir vatandaşı mitinge davet eden Erdoğan, yüz binlerce kişinin katılması beklenen etkinlik ile Türkiye'nin Filistinlilerle dayanışmasını tüm dünyaya göstereceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



#Büyük Filistin Mitingi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Atatürk Havalimanı
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