Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi'ne davet: Dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarının kınanacağı Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Büyük Filistin Mitingi'ne ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında her bir vatandaşı mitinge davet eden Erdoğan, yüz binlerce kişinin katılması beklenen etkinlik ile Türkiye'nin Filistinlilerle dayanışmasını tüm dünyaya göstereceğine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımında, "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.