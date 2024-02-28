Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız. Bu millet sırtını terör örgütlerine dayananlara en güzel dersi sandıkta verdi. Şu anda emniyetten resmi rakamlar geldi. Aldığım rakamlar 35 bin. Sandıklara da bunun yansıması lazım. Kütahya'da böyle bir sıkıntımız yok. Şehirlerimizin belli bir kısmında yapılan kirli ittifakları görüyorsunuz.

Listeler geç veriliyor, aday isimleri değişiyor. Sahnelenen Ali Cengiz oyunları milletimiz çok iyi görüyor. 31 Mart'ta milletimizle omuz omuza verip meydanı kirli ittifaklara bırakmayacağız.

"Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz"

Kardeşlerimiz en düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı yeterli mi? Elbette değil. Peki emekli maaşlarını arzu ettiğimiz seviyeye nasıl yükselteceğiz. Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz. Birileri çıkıyor seyyanen zam yapın diyor. Emekli maaşına 7 bin TL eklemek bütçeden 1.9 trilyon lira eklemek demek.

2024 yılı boyunca ülkemizde tek çizi çakmasak tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile buraya yetmiyor. Deprem harcamalarını buraya harcasak yine yetmiyor.

Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşları değil, istenen seyyanen artış talebidir. Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yarattığı adaletsizliğin farkındayız. Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar istediği gibi atıp tutabilirler.