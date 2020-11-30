Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması İşte sokağa çıkma yasağının detayları
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: İşte sokağa çıkma yasağının detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması: İşte sokağa çıkma yasağının detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağını kapsamının genişletildiğini açıklayan Erdoğan, alınan diğer tedbirleri de canlı yayında bildirdi. Ana okullarının kapandığını, cenaze namazlarının, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacağını bildiren Erdoğan, sokağa çıkma yasağı dahil tedbirlerin ne zaman başlayacağını da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlamasınını genişlediğini bildiren Erdoğan alınan yeni kararların başlayacağı zamanı da açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri:


Vaka sayılarının otuz bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor.

Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri: Hafta içi saat 21:00 ile 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek
OYNAT 01:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri: Hafta içi saat 21:00 ile 05:00 arası sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni ek tedbirleri açıkladı. Erdoğan, ' Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz' dedi.

Sokağa çıkma yasağı saatleri açıklandı

Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonucunda hafta içi her gün 21.00 ile 05.00 arası genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak
OYNAT 02:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni ek tedbirleri açıkladı. Erdoğan, 'Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır' dedi.


Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Hangi tedbirler alındı?

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

Tedbirler Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir.

Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.

CHP'li vekile yanıt

Bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı bühtan bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesine dönüşmekte olduğunu işaretidir.

CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir.

Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz.

Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir.

Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir.

Abone Ol Google News
HES kodu yakalattı

HES kodu yakalattı

​Koronalı halde bankaya girmeye çalışıyordu ki...
Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Bilim insanlarını şaşırtan keşif

​Bin 900 yıllık mumya 5 yaşındaki kız çocuğuna ait çıktı.
Sokağa çıkma yasağı genişledi

Sokağa çıkma
yasağı genişledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı.

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.

105 gün sonra<br>ilk fotoğraf

105 gün sonra
ilk fotoğraf

​Koronavirüs nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.