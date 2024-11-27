Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık belediye ve iştiraklerinin vergi borcu idare payından kesilecek

Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcunun idare payından kesilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklikle
tanımı eklenerek il özel idareleri ve belediyelerin şirketleri de kapsama dahil edildi.
SGK borçları nedeniyle mahalli idare paylarından kesinti yapılması mümkün olacak
Buna göre tüzel kişilik,
"il özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilik"
olarak tanımlandı. Böylece bu tüzel kişiliklerin, vergi ve SGK borçları için de ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek. Ayrıca, karara ekli listede yer alan kurumlar güncellendi.
Önceki durumda mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşlarının vergi ve SGK borçları
"İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun"
kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan alınabiliyordu.
İdarelere ait şirketlerin borçları Bakanlar Kurulu kararıyla kapsam dışında bırakılmıştı.
Esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar
15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esasların başlığı “İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Bu İdarelere Bağlı Kuruluşların ve Bunlara Ait Tüzel Kişilerin Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar” şeklinde değiştirilmiştir.
Aynı esasların 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının” ibaresi “il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin” şeklinde ve "İller Bankasına” ibaresi “İller Bankası Anonim Şirketine" şeklinde değiştirilmiştir.
- Aynı esasların 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri," ibarelerinden sonra gelmek üzere "büyükşehir ilçe belediyeleri," ibareleri eklenmiş, (c) bendinde yer alan "İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların" ibaresi “İl özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fikraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.
e) Tüzel kişilik: İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilikleri,
Aynı esasların 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu esaslar kapsamında, il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara ait tüzel kişilerin borçları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:"
"(2) Bu esaslar kapsamındaki büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerden olan alacaklar, alacaklı kuruluşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne, bunların dışında kalan il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerden olan alacaklar ise İller Bankası Anonim Şirketine, birinci fikrada yer alan sınıflandırmaya uygun olarak bildirilir.
(3) Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerden olan alacaklar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce büyükşehir belediye payından kesinti yapılırken, bu belediyelere İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 5779 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan aktarımlar da dikkate alınır."
Aynı esasların 5'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar” ibaresi “il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişiler” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşların" ibaresi "il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerin" şeklinde değiştirilmiştir.
Aynı esasların ekinde yer alan listede bulunan birinci, ikinci ve dördüncü gruplar değiştirilmiştir.
1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
4) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
5) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 6) Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
7) İl Sağlık Müdürlükleri
8) Karayolları Genel Müdürlüğü
9) Kültür ve Turizm Bakanlığı
10) Aile Sağlığı Merkezleri
11) Samsun Hıfzıssıhha Enstitüsü Bölge Müdürlüğü
12) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü
13) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
14) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
15) Tarım ve Orman Bakanlığı
16) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
17) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
18) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
19) Türkiye Kızılay Derneği
20) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
21) Üniversite Hastaneleri
22) Vakıflar Genel Müdürlüğü
24) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
1) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
2) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-a Sigortalıları için)
3) Sosyal Güvenlik Kurumu (4/1-c Sigortalıları için) 4) İller Bankası Anonim Şirketi
5) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü” "DÖRDÜNCÜ GRUP
1) Hazine ve Maliye Bakanlığı