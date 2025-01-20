Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarttık. Bu ortaklığın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında askeri, savunma sanayi ve kültür gibi muhtelif alanlarda işbirliğini öngören belgeler de imzalandı. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine ve mevcut işbirliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Değerli basın mensupları, Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerimizde son dönemde önemli ilerlemeler sağladık. 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı.

"SURİYE'YE YÖNELİK TÜM KISITLAMALAR KALDIRILMALI"

Dostumla bugün Türkiye ve AB ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. AB'ye tam üyelik konusunda Slovakya'nın desteğini artıracağına inanıyorum. Ukrayna'daki savaş hakkında değerlendirmeleri de aramızda paylaştık. Slovakya'nın hem Rusya hem de Ukrayna ile temasları var. Adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi konusunda mutabık kaldık. Hamas ile İsrail'in ateşkes mutabakatının dün itibariyle hayata geçmesi memnuniyet vericidir. Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Suriye'ye yönelik tüm kısıtlamalar kaldırılmalı.

Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Ben sayın cumhurbaşkanına şu konuda bilgi verdim; Putin'le olan Çin ve Brezilya'daki toplantılarımızın ardından yaptığımız görüşmelerle ilgili bilgi sundum. Biz sizin akıllı politikalarınızı büyük saygıyla takip ediyoruz. Suriye konusunda da ben sayın cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok bilgi aldım bu hususa ve bizim için çok değerli bu bilgiler çünkü.

Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. 16 Ocak'tan itibaren ateşkes konuşuluyordu ve insanların geri dönmesine yönelik olarak özellikle de kaçırılan veya esir alınan kişilerin de geri dönüşü konusundaki atılacak adımları takip ediyoruz. Belki ilk defa Gazze'deki insanlar çocuklar dahil olmak üzere savaşın kötü seslerini dinlemiyor. Türkiye'nin Suriye'de oynadığı önemli ve egemen rolü takdirle karşılıyoruz.

Türkiye'nin tam üyelik arzusunun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesini diliyorum ve bizim tüm desteğimize sahipsiniz. Amaçlarımıza ulaşma konusunda sizin sayın cumhurbaşkanı açıkladığınız üzere tüm çabaları gösteriyoruz ve ikili ticaret hacmimizi 5 milyar Euro'ya çıkarma arzusu içerisindeyiz. Dinamiklerimize baktığımızda ikili ilişkilerimizde hiçbir şüphem yok ki bu hedef ulaşılabilir bir hedeftir. Nükleer enerji konusunda işbirliği yapabileceğimizi, su yönetimi konusunda iş yapabileceğimizi görüştük, otomotiv endüstrisi konusunda işbirliği olanaklarını görüştük. Türkiye çok doğru bir şekilde yeni teknolojiler ve yenilik yolunda devam ediyor ve günümüzde birçok spesifik alanda bir dünya lideri.

Geldiğimizden bu yana olumlu bir atmosferle karşılaştım ama burada aynı zamanda çok saygınlıkla da karşılaştığımız bir onurla karşılaştığımız bir durum söz konusu. Ben de bize gösterilen bu saygıyı açık bir tavırla yanıt vermek istiyorum. Tabii ki hem genel anlamda resmi görüşmelerimizde oldu. Savaşın bana göre devam etmesi kabul edilemez. Maalesef Slovakya çok küçük bir aktör. Yeni Amerika başkanı tebrik ediyoruz sözünü tutarsa ve elinden gelen çabayı göstererek mümkün olacak kısa süre içerisinde Ukrayna'daki kan dökülmesine son verebilirse kendisini tebrik ederiz. Hepimiz pembe gözlüklerimizi biz kenara bırakalım ve biraz gerçekçi olalım.

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