Tarihi gün tarihi açılış: Erdoğan TOGG üretim tesisinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil TOGG'un Gemlik fabrikasının resmi açılış törenine katılıyor.#CANLI TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/quDnMB04kD— Yeni Şafak (@yenisafak) October 29, 2022 Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle: FOTOĞRAF 24 Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan \'Devrim\' otomobili Togg Gemlik Kampüsü'ne getirildi. Burada oluşturulan fuaye alanında Togg'un C-SUV ve sedan modeli ile sergilenen Devrim otomobili davetlilerden yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'Devrim', Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi Bazı davetliler, alandaki simülasyona binerek Togg'un birebir sürüş deneyimini yaşadı. Togg araçlarının gövde ve batarya bölümlerinin sergilendiği fuaye alanında akıllı şarj istasyonlarının da tanıtımı gerçekleştirildi. Togg'un üretim aşamasının videoları da alandaki ekranlara yansıtıldı. Dün, bugün, gelecek…Togg'un Twitter adresinden, açılışa ilişkin bir paylaşım yapıldı. \'Dün, bugün, gelecek… Devrim mühendislerine saygıyla. Yeni Lig şimdi Gemlik\' açıklamasıyla yapılan paylaşımda, Devrim otomobili ile Togg'un SUV ve sedan araçlarının yan yana fotoğrafına yer verildi. Devrim ve Togg yan yana: Dün bugün gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Togg Gemlik Kampüsü'nde Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan 'Devrim' otomobili ile Togg araçları sergileniyor. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2071371'); PID2.render('pid#comment-count-2071371'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 14 Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince \'Togg\' yazılı yön tabelaları yerleştirildi. Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı. Togg'a Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 28 Ekim 2022 tarih ve 3879 sayı ile \'İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı\' düzenlendi. Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı. Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıtıyor. Kampüsün resmi açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı törenle yapılacak. Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, \'Anadolu\', \'Gemlik\', \'Oltu\', \'Kula\', \'Kapadokya\' ve \'Pamukkale\' isimlerini taşıyan \'Türkiye'nin Renkleri\' ile yollarda olacak. Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı: Hazırlıklar tamamlandı Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2071369'); PID2.render('pid#comment-count-2071369'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 11 Togg'dan yapılan açıklamaya göre, \'Bir otomobilden fazlası\' için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV’da \'Türkiye’nin Renkleri\'ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine \'Anadolu\', \'Gemlik\', \'Oltu\', \'Kula\', \'Kapadokya\' ve \'Pamukkale\' isimlerini verdi. Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını... Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı.. Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını.. Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını.. Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini.. Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV’un dış renklerinde buluşturdu. \'Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruz\'Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: \'Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız... İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg’un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.\' Togg'un renkleri belli oldu: Yerli otomobil Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimlerini taşıyan 'Türkiye'nin Renkleri' ile yollarda olacak. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2071354'); PID2.render('pid#comment-count-2071354'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder