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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgatta bir vatandaşın teklifini kırmayarak klasik otomobil kullandı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat'ta bir vatandaşın teklifini kırmayarak klasik otomobil kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat'ta bir vatandaşın teklifini kırmayarak klasik otomobil kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ta klasik otomobil meraklısı vatandaşın aracını kullanması teklifi üzerine direksiyona geçti. Yozgat OSB'de katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından klasik otomobil meraklısı vatandaşın 1960 model aracını kullanma teklifini geri çevirmeyen Fuat Oktay, şoför koltuğuna geçerek şehir merkezine kadar otomobili kullandı. Oktay'a, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti.

Haber Merkezi AA
Güzergah boyunca araç sahibiyle otomobil üzerine sohbet eden Oktay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Güzergah boyunca araç sahibiyle otomobil üzerine sohbet eden Oktay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24 Haziran'da Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) katıldığı 9 tesisin açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde yol üzerinde kendini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

AA
Oktay'a, aracın yolcu koltuğunda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti.

Burada klasik otomobil meraklısı bir vatandaşın 1960 model aracını kullanma teklifini geri çevirmeyen Oktay, şoför koltuğuna oturarak, şehir merkezine kadar klasik otomobili kullandı.

AA
Güzergah boyunca araç sahibiyle otomobil üzerine sohbet eden Oktay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güzergah boyunca araç sahibiyle otomobil üzerine sohbet eden Oktay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA
1960 model aracını kullanma teklifini geri çevirmeyen Oktay, şoför koltuğuna oturarak, şehir merkezine kadar klasik otomobili kullandı.

Oktay'a, aracın yolcu koltuğunda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti.

İHA
Güzergah boyunca araç sahibiyle otomobil üzerine sohbet eden Oktay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yolda kendisini selamlayanlara karşılık veren Oktay, yolculuğun sonunda, kullandığı otomobilin sahibine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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