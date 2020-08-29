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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, "Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başlıkları;

(AB'den) Hakkaniyet bekliyoruz. Bu hakkaniyet çerçevesinde de Türkiye'nin geri adım atmasını kimse beklemesin.

Türkiye ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'in her metrekaresinde, o suyun her metreküpünde haklarını koruyacaktır.

Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.


Avrupa'ya söylediğimiz şu, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere Egeler de dahil olmak üzere Türkiye haklarından kesinlikle vazgeçmeyecektir.

(Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarmak istemesi) Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?

Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine, çıkarlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatırlamıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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