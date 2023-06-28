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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi: Bu provokasyona seyirci kalanlar kaybedecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetleyerek "Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır" ifadesini kullandı.

19:22 . 28/06/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsveç'te bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır. Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır."




#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
17 dakika önce
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