Gündem Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosunun ve Ulusal Meclisinin Barış Pınarı Harekatına ilişkin aldığı kararları kınadı
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosu'nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin aldığı kararları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosu'nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin aldığı kararları kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin aldığı kararları kınadı. Yapılan açıklamada, "Fransız Senatosunun ve Ulusal Meclisinin Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınıyoruz" denildi.

Haber Merkezi IHA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi’nin Barış Pınarı Harekatına ilişkin aldığı kararların şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa’nın uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır. Fransız Parlamentosu ve bu kararlara destek veren Fransız hükümeti, attıkları bu adımlarla AB tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Teröristlerin Elysee Sarayı’nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumu bizim için şaşırtıcı değildir" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı bir başka terör örgütü olan PYD/YPG’yle ortaklık kurulmaması yönünde müttefiklerine yaptığı müteaddit uyarılara karşın Fransa, Türkiye’nin ulusal güvenliğine karşı hayati bir tehdit oluşturan bu terör örgütünü DEAŞ’la mücadele kisvesi altında desteklemiş, PYD/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar etmiştir" denilen açıklama şöyle devam etti:

  • "Fransız Parlamentosu ve hükümetinin gerçeklik algısını felç eden sözde ’PYD/YPG romantizmi’, Kürtleri temsil ettiği iddiasındaki bu terör örgütünün Suriye’de tahakküm altında tuttuğu bölgelerde başta Araplar ve Kürtler olmak üzere Türkmen ve Hristiyanlar dahil tüm topluluklara uyguladığı zulme karşı Fransa’nın gözlerini kör ve kulaklarını sağır etmiştir."

Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Siz terör örgütlerine yardım eden bir yönetimsiniz
OYNAT 01:29
Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Siz terör örgütlerine yardım eden bir yönetimsiniz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi. Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz. Burada bunlara ses çıkarmazsınız. Sonra da sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Çünkü mazlumların ahı çarpar.' diye konuştu.

"Gerçeklerle bağdaşmayan kararları kabul etmesi Fransa’nın Suriye konusunda içinde bulunduğu çaresizlikle izah edilebilir"


Barış Pınarı Harekatı’nın uluslararası hukuk temeline dayandığının hatırlatıldığı açıklamada, şöyle denildi:

  • "Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmüştür. Harekatın meşruiyeti, ABD ve Rusya ile yaptığımız son anlaşmalarla da tescil edilmiştir. Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplarımıza yaptığımız açıklamalarla parlamentodaki karar süreçlerinde parlamento üyeleri ve hükümet yetkilileri tarafından dile getirilen iddiaların tamamı evvelce tarafımızca yalanlanmış veyahut gerekli izahat getirilmiştir. Tarafımızdan yapılan tüm girişim ve açıklamalara rağmen Fransız Parlamentosu’nun gerçeklerle bağdaşmayan kararlar kabul etmesi, ancak Türkiye’ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumuyla ve Fransa’nın Suriye konusunda içinde bulunduğu çaresizlikle izah edilebilir. Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye’ye ders veremez. Suriye sahasındaki DEAŞ mensubu vatandaşlarının sorumluluğunu almakta dahi ikircikli hareket eden bir devletin DEAŞ’a karşı sahada göğüs göğüse mücadele etmiş, şehit vermiş ve sürekli operasyon düzenleyen Türkiye’ye ithamda bulunmaya hiçbir hakkı yoktur.
  • Barış Pınarı Harekatı’nın Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulma çabalarını sekteye uğratacağını iddia edenlerin aldığı bu kararların sonuncusunun siyasi sürece yeni bir ivme getiren Anayasa Komitesi’nin ilk toplantısını yaptığı tarihle aynı gün kabul edilmesi ancak tarihi bir ironidir. Fransız Parlamentosu’nu ve hükümetini terörle mücadelede teröristlerin değil, NATO ve Avrupalı müttefiki Türkiye’nin safını tutmaya ve Türkiye’yle dayanışma göstermeye bir kez daha davet ediyoruz” denildi.
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