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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı İngiltere'deki terör saldırısı nedeniyle mesaj yayımladı: Dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından Londra’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle yayımlanan mesajda, "Bu zor gününde, dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı, Londra’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Londra'daki saldırı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, söz konusu menfur saldırının "terörün masum insanları hedefleyen hain ve acımasız yüzünü" bir kez daha gösterdiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bu zor gününde, dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Londra Köprüsü'nde polis bıçaklı saldırganı yakın mesafeden vurarak öldürdü
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Londra Köprüsü'nde polis bıçaklı saldırganı yakın mesafeden vurarak öldürdü
İngiltere'deki Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ve özel tim köprü trafiğini keserek olaya müdahale etti. Bir polis saldırgana yaklaşarak elindeki tüfekle 2 el ateş etti. Yerdeki saldırgan olay yerinde öldü. O anlar kameralara böyle yansıdı.


Tehdit seviyeleri gözden geçiriliyor

Londra Köprüsü'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polisin olayın terör saldırısı olduğunu doğruladığını ve olaya karışanların adalet önüne çıkarılacağını söylemişti.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da "Terör karşısında birlik içinde ve kararlı durmalıyız ve duracağız." ifadesini kullanmış, bu ay başında bir alt kademeye indirilen terör tehdit seviyesinin sürekli gözden geçirildiğini kaydetmişti.

Haziran 2017'de Londra Köprüsü'nde yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiliz hükümeti, bu ay ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek ikinci basamak olan "ciddi"den 3. basamak olan "önemli"ye düşürmüştü. Terör tehdidi seviyesi 2017'de meydana gelen terör saldırılarının ardından yükseltilmişti.

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