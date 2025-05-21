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Dışişlerinden Cenin'de diplomatlara ateş açan İsrail'e kınama

Dışişlerinden Cenin'de diplomatlara ateş açan İsrail'e kınama

18:3621/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cenin'de terör devleti İsrail'in ateş açtığı yabancı diplomatlar.
Cenin'de terör devleti İsrail'in ateş açtığı yabancı diplomatlar.

Dışişleri Bakanlığı, Cenin'de İsrail'in 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyete ateş açmasını güçlü biçimde kınadıklarını açıkladı. "Uluslararası toplum somut adım atmalı" denilen açıklamada, "İsrail'in bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınanmalı" ifadeleri yer aldı. Açıklamanın devamında, "Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir." denildi.

Terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine ateş açtı.

İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da yer aldığı belirtildi.

Dışişlerinden İsrail'e kınama: Uluslararası toplum somut adım atmalı

Dışişleri Bakanlığı, Cenin'de bir grup diplomata ateş açılmasını güçlü biçimde kınadıklarını açıkladı.

"Uluslararası toplum somut adım atmalı"
denilen açıklamada,
"İsrail'in bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınanmalı"
ifadeleri yer aldı.

"İsrail, güven ortamına ciddi bir tehdittir"

Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail’in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir.

Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletler arası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir.

Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir.

Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail’in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz."

Avrupalı ülkelerden kınama

Terör devletinin saldırısı sonrası İrlanda, Fransa, Almanya'dan kınama açıklaması geldi. İtalya ise yaşananlara tepki gösterdi.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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