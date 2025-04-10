Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sıcaklık düşüşü ile yerel olarak; Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimleri, Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Şanlıurfa'nın Karacadağ bölgesinde zirai don hadisesi bekleniyor" denildi.