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EĞİTİM

Doğa Koleji Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu

Türkiye’de eğitimin lideri olmayı sürdüren Doğa Koleji; 2022-2023 eğitim öğretim yılı bursluluk sınavını 14 ve 15 Ocak’ta gerçekleştirecek. 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşecek Bursluluk Sınavı’na 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğa Koleji Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu
Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile %100 başarıya %100 burs

Her yıl binlerce öğrencinin hem kendini denediği hem de %100’e varan burs imkânı için katıldığı sınav, tüm Türkiye’deki Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. 4, 5, 6 ve 7. sınıflar 14 Ocak’ta, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ise 15 Ocak’ta sınava katılabilecek.

500 puan üzerinde değerlendirilecek olan sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler sınava girdikleri kampüsün kontenjanına göre %100'e varan eğitim bursundan faydalanacak ve Türkiye'nin en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışacak.

Yüzde yüze varan burs imkânı

Türkiye’nin dört bir yanında her seviyede öğrencinin, hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları eğitimde fırsat eşitliğinin temeli olarak değerlendiren Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, Türkiye geneli tüm öğrencilerin katılımına açık olan bursluluk sınavına bu yıl rekor başvuru beklendiğini kaydederek “Fırsat eşitliği anlayışı, başarının ödüllendirilmesi ile buluşunca bursluluk sınavlarımızın değeri ortaya çıkıyor.” dedi.

Ücretsiz gerçekleşecek sınava kayıt ve bilgi için Doğa Koleji web sitesi veya https://bursluluksinavi.dogako... adresi ziyaret edilebilir.

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