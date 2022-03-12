Gündem DOĞA TALKS başlıyor
EĞİTİM

'DOĞA TALKS' başlıyor

Doğa Koleji tarafından düzenlenen “DOĞA TALKS” ilham veren konular ve konunun uzmanı konuşmacılarla 15 Mart tarihinde başlıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurucu Rektörü, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’ın ilk konuk olacağı etkinlik, Doğa Koleji Acıbadem Kampüsünde gerçekleşecek. Doğa Koleji öğrencileri, velileri ve çalışanlarının heyecanla beklediği “DOĞA TALKS” ile bilim, kültür, sanat, teknoloji, eğitim, iş dünyası gibi alanlarda uzman kişiler, ilham veren konuşmalarıyla Doğa Ailesi ile buluşacak. Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, “DOĞA TALKS, Doğa Ailesine yeni fikirler katacaktır” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
DOĞA TALKS başlıyor
İlham veren konular ve konunun uzmanı konuşmacılarla “DOĞA TALKS” başlıyor.

Eğitimin Türkiye’deki lideri Doğa Koleji “DOĞA TALKS” ile öğrenci, veli ve çalışanlarını bilim, kültür, sanat, teknoloji, eğitim, iş dünyası gibi birçok farklı alanda uzman bilgi sahibi kişilerin ilham veren konuşmalarıyla buluşturuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurucu Rektörü, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’ın ilham veren konuşmasıyla başlayacak olan konferans, 15 Mart tarihinde Doğa Koleji Acıbadem Kampüsünde gerçekleşecek.

Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat.
Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat.
  • Türkiye genelinde tüm Doğa Koleji kampüslerinde gerçekleştirilecek “DOĞA TALKS” ile ilham veren fikirler, öğrencilerin kariyer yolcuklarına rehberlik edecek, veli ve çalışanlara farklı bakış açıları sunacak.

“DOĞA TALKS, Doğa Ailesine Yeni Fikirler Katacaktır”

Öğrencilerini, velilerini ve çalışanlarını, yüz yüze veya çevrim içi olarak düzenlenen birçok seminer ve eğitim ile her zaman ilham veren ve onların gelişim ve değişimlerine katkı sağlayacak isimlerle buluşturduklarını ifade eden Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, “DOĞA TALKS ile birbirinden önemli konukları kampüslerimizde ağırlayacağız. Uzman konuşmacıların tecrübe, hikâye ve ilham veren konuşmaları vizyoner bakış açısına sahip Doğa Ailesine yeni fikirler katacaktır” dedi.

Başta Doğa Koleji Strateji ve Organizasyonel Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Selim Genç ve ekibi olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına projeye sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden Eryaman, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

İkinci el otomobil piyasası durgun

İkinci el otomobil piyasası durgun

​'Orta sınıfta 200 bin TL altında araba kalmadı.'
Unkapanı Köprüsü yine ayrıldı

Unkapanı Köprüsü yine ayrıldı

Ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe kapatılan köprü yeniden açıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu: SİHAları ilk destekleyen benim

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra'nın durumu ağır.

Bahçeli: Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile görüştü.

Türk halkının yüzde 80'i kendisini çalışkan olarak tanımlıyor.

​Denizi usulsüz dolduran vatandaşın yalısı mühürlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.