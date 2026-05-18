Dolandırıcılara Dolunay ile 18 dakikada müdahale

İçişleri Bakanlığı tarafından siber dolandırıcılığa karşı hayata geçirilen Dolunay projesi, emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıkları tek bir dijital çatıda buluşturuyor. Yapay zeka destekli analiz sistemi sayesinde, vatandaşlardan gelen ihbarlar saniyeler içinde işlenerek tüm dijital delilleriyle birlikte kapsamlı bir soruşturma dosyasına dönüştürülüyor. Projeye dair Yeni Şafak’a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.
İçişleri Bakanlığı’nca dolandırıcılıkla mücadele amacıyla hayata geçirilen Dolunay (Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi) projesi, yapay zeka destekli analizlerle ihbarları 18 dakikada operasyonel dosyaya dönüştürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla siber dolandırıcılara karşı yeni bir sistem devreye alınıyor. Yeni modelle, siber dolandırıcılık olaylarına saniyeler içinde müdahale edilecek.
TEK TUŞLA İHBAR İMKANI
Dolunay projesi kapsamında vatandaşların sisteme ulaşabilmesi için çok katmanlı ihbar mekanizması kurulacak. Vatandaşlar e-Devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden, çağrı merkezi aracılığıyla ya da doğrudan kolluk birimlerine başvurarak ihbarda bulunabilecek. Sisteme girilen IBAN numarası, telefon bilgisi, SMS içerikleri, URL bağlantıları, dekontlar ve ekran görüntüleri, merkezi veri havuzunda toplanacak. Proje kapsamında geliştirilecek mobil uygulama üzerinden yapılan başvurularda, kullanıcı doğrulaması zorunlu tutulacak. Böylece hem sahte ihbarların önüne geçilmesi hem de sistem güvenliğinin korunması amaçlanıyor.
YAPAY ZEKÂ ANALİZ EDECEK
Sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, yapay zekâ destekli analiz altyapısı. Sisteme düşen veriler anında işlenerek, kullanılan dolandırıcılık yöntemi risk seviyesi, ağ bağlantıları ve dijital hareketlilik otomatik analiz edilecek. Yapay zekâ, hangi kurumun ne tedbir alması gerektiğini de belirleyerek savcı onayına hazır dijital görev listesi oluşturacak. Böylece Bankalararası Kart Merkezi’ne şüpheli işlem bildirimi, bankalara hesap bloke talimatı, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na mali analiz yönlendirmesi yapılacak.
Eş zamanlı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na da zararlı bağlantı engelleme talepleri gönderilecek.
BANKA HESAPLARINA ANINDA BLOKE
Yetkililer, mevcut sistemde kurumlar arasındaki yazışmalar nedeniyle yaşanan zaman kaybının Dolunay modeliyle minimuma düşürüleceğini değerlendiriyor. Projede ‘Savcı Ekranı’ adı verilen merkezi kontrol sistemi de bulunacak. Yapay zekânın oluşturduğu raporlar doğrudan savcının ekranına düşecek ve savcı tek tuşla dijital onay verebilecek. Onayın ardından sistem ilgili kurumlara otomatik görev dağıtımı yapacak. Dolunay modeliyle, mevcut sistemdeki fiziki yazışma ve evrak trafiğinin azaltılması planlanıyor. Sistem finansal veriler, GSM kayıtları, URL analizleri ve teknik logları tek dijital dosyada birleştirecek. Böylece saniyeler içinde 'Suç Önleme Tutanağı'oluşturulup başsavcılığa gönderilecek. Hazırlanan iş akış planına göre mağdur bildirimi sonrası ilk analiz kısa sürede tamamlanacak. Özellikle yüksek riskli işlemlerde banka hesapları dakikalar içinde bloke edilecek. Ayrıca mağdura otomatik bilgilendirme sistemi kurulacak. Başvuru yapan kişiye dosya takip numarası gönderilecek, ihbarcı vatandaşlara ise alınan tedbirlere ilişkin geri bildirim yapılacak.
PARADİGMA DEĞİŞİYOR
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siber Vatan’da kurulacak güvenlik kalkanı Dolunay projesine dair Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Güvenlik anlayışında köklü paradigma değişikliğine gidildiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, “Türkiye artık suçu takip eden değil, riski yöneten, toplumsal dayanıklılığı güçlendiren, dijital çağın tehditlerini okuyan, çocukları ve aileyi merkeze alan ‘Yeni Nesil İç Güvenlik Modeli’ne geçiyor. Bu yeni nesil tehditlere karşı artık daha dinamik bir yapıya ihtiyacımız var. Sahadaki verilerimiz, suçun dijitalleşme hızını ve ekonomik boyutunu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında incelediğimiz 214 bin 847 vakanın 156 bin 68’ini, yani yüzde 72,6 gibi ezici oranını dolandırıcılık suçları oluşturuyor. Yürüttüğümüz analizlere göre, her 3 vakadan yalnızca biri için suç duyurusunda bulunuluyor. Sadece Jandarma bölgemizde bildirilen vakaların tahmini ekonomik kaybı bile 50 milyar TL seviyesinde olduğu görüldü. Şikâyet edilmeyen vakaları da düşündüğümüzde, karşımızdaki ekonomik tehdidin boyutu ürkütücü. Artık savcılar, aylar sürecek delil toplama evresini atlayıp, soruşturmanın daha çabuk olgunlaşmasını ve operasyona dönüşmesini sağlayacak. Mağdurların polise ihbarda bulunduğu andan itibaren dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşarak onaya sunulması hedefliyoruz” diye konuştu. Bu kapsamda emniyet ve jandarmanın siber güvenlik birimlerinin yanı sıra MASAK, BTK, BDDK ve Cumhuriyet savcılığı yetkililerinin aynı çatı altında, tam koordinasyonla görev yapacağı bir merkez kurulacağını ifade eden Çiftçi, “Adalet Bakanlığımızın katılımı ile ilk değerlendirme toplantısını yaptık. İlgili kurum ve kuruluşların katkısıyla son şekli verilecek” ifadelerini kullandı.