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Edremit'te polisten 'asayiş ve trafik denetimi'

Edremit'te polisten 'asayiş ve trafik denetimi'

10:1126/05/2025, Pazartesi
IHA
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Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından dün, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından dün, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen şok asayiş ve trafik uygulamasında 4 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenme potansiyeli yüksek mahalleler, park, bahçe, meydanlar ve umuma açık alanlarda asayiş; trafiğin yoğun olduğu hareket noktalarında ise trafik yönünden uygulamalar yapıldı. Uygulamalar kapsamında toplam bin 312 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda 2 şahısta toplam 2 ruhsatsız tabanca ve 22 fişek, 1 şahısta ruhsatsız tüfek ve 19 kartuş ile 1 şahısta 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Denetimlerde 30 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Trafik uygulamalarında ise 102 araç kontrol edildi, 24 araca toplam 278 bin 474 TL idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.


Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların halkın huzur ve güvenliği için aralıksız devam edeceğini belirtti.



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