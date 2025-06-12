Eğirdir Gölü'nde korkutan görüntü: Yüzlerce sazan balığı ölü bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nün Hoyran kısmındaki Tırtar, Taşevi ve Gençali kıyılarında yüzlerce ölü sazan balığı kıyıya vurdu. Ağırlıkları 500 gram ile 10 kilogram arasında değişen balıkların sahil boyunca yoğun şekilde görüldüğü bildirildi.

Bazı balıkların ise can çekişir halde olduğu gözlemlendi. Durumu fark eden vatandaşlar, balık ölümlerinden büyük endişe duyduklarını ifade etti.