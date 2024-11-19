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Ehliyet yenileme 31 Temmuz’a uzatıldı

Ehliyet yenileme 31 Temmuz’a uzatıldı

04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
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31 Aralık olarak ilan edilen eski tip sürücü belgesi son yenileme süresi 7 ay uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı" dedi. Yerlikaya, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Aralık 2024’te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı” ifadesini kullandı.


YOĞUNLUKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN

Yerlikaya, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin bulunduğu bilgisini vererek, “Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim” uyarısında bulundu.


GEREKLİ BELGELER

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.





#Ehliyet
#yenileme
#İçişleri Bakanlığı
#Ali Yerlikaya

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