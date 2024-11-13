İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

yayınladığı trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı.

yayınladığı trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı.

ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında

Birçok noktanın kilitlenmesiyle oluşan trafik sürücüler için de işkence haline geldi.