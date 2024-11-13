İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 90'a ulaştı

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İstanbul'da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı. İstanbul'da bugün trafik nasıl? İstanbul'da bugün trafik yoğunluk durumu nasıl?
İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
yayınladığı trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 90'lara ulaştı.
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında
D-100
karayolu,
TEM Otoyolu
ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.
Birçok noktanın kilitlenmesiyle oluşan trafik sürücüler için de işkence haline geldi.
İş çıkış saati yoğunluk daha da arttı
İş çıkış saati yoğunluk daha da arttı
Yaşanan trafik çalışanların iş çıkış saati ve sağanak geçişlerinden kaynaklı daha da arttı.
Saat 17.12'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 72'leri gösteren yoğunluk iş çıkış saatlerinde yüzde 90'lara ulaştı.
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