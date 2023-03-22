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Enkazdan çıkan araçlar sahibini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkazdan çıkarılıp otoparka çekilen hasarlı araçlar, sahiplerini bekliyor.

02:37 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hasarlı araçlar.

Hasarlı araçlar.

Depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir otoparkta, aralarında kamyonet ve traktörlerin de bulunduğu hurdaya dönmüş araçların sahiplerinin belirlenebilmesi için çalışma yapılıyor. Otoparka gelen depremzedelere, tespit işlemlerinin ardından araçları teslim ediliyor. Plakası belirlenemeyen araçlar, şasi numaraları ve ruhsatlarına göre sahiplerine teslim ediliyor. Otopark sorumlusu Mehmet İslam Ova, enkazdan çıkan araçları kayıt altına aldıklarını söyledi. Araçlardan bazıları hurdaya döndüğü için sahiplerini tespit etmekte zorlandıklarını anlatan Ova, "Bazı tanınamayan araçlar oluyor, motoru bile param parça olmuş. Uzman ekip geliyor, belirleyebilirse sahibine teslim ediliyor. Burada 250 civarında araç vardı. 40 civarı aracı; sahipleri, mirasçıları gelip aldı" diye konuştu.



#Deprem
#Otomobil
#Nurdağı
#Gaziantep
2 saat önce
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