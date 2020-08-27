Mahvolursunuz: Yunanistan'ın sahte kabadayılığa sabrımız kalmadı,karşımıza çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’nda düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü kutlama programında Doğu Akdeniz’de tansiyonu yükselten Yunanistan’a yüklendi. Anadolu’nun Türkler tarafından fethedilmesinin sadece Bizans’ta değil, Avrupa’da da büyük bir hüsrana sebep olduğunu belirten Erdoğan, “Çünkü Avrupalıların ‘dünyaya hükmetmek için Akdeniz’e hakim olmak, Akdeniz’e hakim olmak için de Anadolu’ya hakim olmak gerekir’ şeklinde formülleştirdikleri bir idealleri vardı. Malazgirt Zaferi, bu hesapları altüst etmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

GÜNDEM Selçuklu ruhu ile: Türk milletine Anadolu’nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı

MUVAFFAK OLAMADILAR

Batılıları derinden sarsan bu hayal kırıklığının ve Türkleri Anadolu’dan kovma hevesinin Haçlı Seferleri’nin başlamasına sebep olduğunu anlatan Erdoğan, “Haçlı Seferleri, Batılı’nın bilinçaltındaki İslam düşmanlığını en açık şekilde ortaya koyan tarihi hadiselerden bir tanesidir. Bu seferler neticesinde milyonlarca şehit verdik. Şehirlerimiz, kasabalarımız, köylerimiz harap oldu. Baskınlara, yağmalara, salgın hastalıklara direnmek zorunda kaldık. Fakat hiçbir zaman zalime boyun eğmedik, milletimize boyunduruk vuramadılar, bizi bu topraklardan atmayı, vatansız bırakmayı başaramadılar. Milletimizi birbirine düşürmeye, devletimizi yıkmaya muvaffak olamadılar” diye konuştu.

OYNAT 00:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman zalime boyun eğmedik" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Milletimize boyunduruk vuramadılar. Bizi bu topraklardan atmayı, vatansız bırakmayı başaramadılar. Milletimizi birbirine düşürmeye, devletimizi yıkmaya muvaffak olamadılar.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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SAHTE KABADAYILIK

Bizans’ın mirasının Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı’ya geçtiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bizans’ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları tarihten ibret alamadıklarının işaretidir. Daha bir asır önce Anadolu’yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege’de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.”

KENDİNİZE ÇEKİDÜZEN VERİN

“Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye, Akdeniz’de de Ege’de de, Karadeniz’de de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına, egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çekidüzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.”

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OYNAT 01:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan dursunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. 'Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır.' diyen Erdoğan,' Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ÖNÜMÜZDEN ÇEKİLİN

“Türkiye’nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin, yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.”

Yeni müjdelerle başarımızı daha ileri taşıyacağız

Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervinin millete uzun zamandır ihtiyacı olan morali ve kaynağı sağladığını ifade eden Erdoğan, “Bu doğal kaynaktan elde edilecek gelir 83 milyon vatandaşımızın her birinin hayat kalitesinin yükseltilmesinde, ülkemizin hedeflerine daha hızlı ulaşmasında kullanılacaktır. İnşallah yeni müjdelerle bu başarıyı çok daha ilerilere taşıyacağız. Malazgirt’te başlayan büyük yürüyüşümüzün bu önemli durağı ufkumuzu derinleştirmiş, umudumuzu güçlendirmiş, azmimizi bilemiştir. Rabbimiz’in önümüze açtığı bu hayırlı yolun bereketiyle artık geleceğimize daha güvenle bakıyoruz” dedi.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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Dev Alparslan silüeti

Sultan Alparslan’ın 442 metreye 275 metre çapındaki silüeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında bahsettiği milli parkın bitişiğine kazınan Sultan Alparslan’ın 442 metreye 275 metre çapında büyük bir silüeti görüntülendi. Milli Park’ın bitişiğindeki 121 dönüm tarla alana traktörle sürüm yapılarak hazırlanan dev silüet için Guinness’e başvuruda bulunuldu, tescil süreci de devam ediyor.

Bu toprakların asıl sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu topraklarda bin yıldır karşılaştıkları bütün badirelerden Malazgirt ruhuyla kurtulduklarını belirterek, Kosova’da da Niğbolu’da da Haçova’da da aynı ruhla mücadele ettiklerini anlattı. “Çanakkale’yi geçilmez yapan da bu ruhtu, İstiklal Harbi’nde yedi düvele karşı bu ruhla galip geldik, 15 Temmuz destanını da işte bu ruhla yazdık” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Atalarımızın Anadolu’ya ektiği sevgi, muhabbet, kardeşlik ve dayanışma ruhu öylesine kök saldı, öylesine büyüdü ki bin yıldır bu hukuku bozmaya çalışanların hiçbirisi emeline ulaşamadı. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çirkin kumpasa yönelirlerse yönelsinler her defasında milyonları karşılarında tek yürek olarak buldular. Çünkü biz bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahibiyiz. Bu toprakların altında biz varız, üstünde de biz varız. Bu toprakların üstünde ne varsa altında yatanların eseridir. Bin yıldır bu topraklarda kök salan kardeşlik, muhabbet ve dayanışma hukuku, tüm kışkırtmalara ve karanlık oyunlara rağmen sökülemedi, bundan böyle de sökülemeyecektir. Türkiye’ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır. Siyasette, ekonomide, askeri alanda elde ettiğimiz her yeni başarı, geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlıyor.”

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OYNAT 01:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Navtex açıklaması: Yunanistan'ın böyle bir hakkı yok, bu bir şımarıklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Navtex ilanı ile ilgili Erdoğan, 'Bu açıklama, bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır' ifadesini kullandı.

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Ecdadımızın izinden gidiyoruz

Malazgirt Zaferi kutlamaları

Erdoğan, Malazgirt Milli Parklar miting alanını, zaferin anlamına ve önemine yakışır bir yer haline dönüştürdüklerini anlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, milli parkın bitişiğindeki alana Sultan Alparslan’ın 442 metreye 275 metre çapında büyük bir silüetini kazıdığını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğe bıraktığımız her eseri bu topraklara vurduğumuz kutlu birer mühür olarak görüyoruz. Hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Tüm hayatlarını istismarla, riyakarlıkla, yalanla geçirmiş olanlar eser ve hizmet siyasetinin manasını elbette bilemez. Milletin sevinciyle sevinmeyi, üzüntüsüyle üzülmeyi dahi beceremeyenlerin gönüllerinin bağlı olduğu mecralar açıkça ortadadır. Bu coğrafya hem bizim hem insanlık için kutlu bir coğrafyadır. Ecdadımız bu toprakları bize gece gündüz mücadele ederek, gerektiğinde kanını ve canını feda ederek vatan olarak bırakmıştır. Biz de ecdadımızın izinden gidiyoruz.”

OYNAT 00:00 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi. BiP'te paylaş

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Malazgirt hatırası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz yıllarda Bahçeli’nin adına dikilen ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tatvan ilçesinde partililerle bir araya geldi. Bahçeli’ye, Erdemir tarafından filografi sanatıyla işlenmiş Türk Bayrağı tablosu, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar tarafından da plaket takdim edildi. Bahçeli, burada partililerle bir süre görüştü.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Kabristanlığı'nı ziyaret etti Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.



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Bizim medeniyetimiz fetih medeniyetidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bilikte Ahlat’ta olan Emine Erdoğan, ’1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nı gezdi.

Malazgirt Ovası’ndan başlayıp, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen ecdadın fethettikleri bu toprakları vatan edindiğini ifade eden Erdoğan, “Bizim medeniyetimizde fethetmek, işgal etmek, yağmalamak değildir. Fethetmek, Allah’ın emrettiği adaleti o beldede hakim kılmaktır. Eğer ele geçirdiğiniz bir yerde adaleti tesis edemediyseniz, zulme engel olamadıysanız orayı fethettik diyemezsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Milletimiz fethettiği beldelerde evvela zulmü ortadan kaldırmıştır, adaleti tesis etmiştir. Bunun için bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir” değerlendirmesinde bulundu.

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Muş Laleli kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünü “Muş Lalesi” görselini paylaşarak, kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü tüm milletimize kutlu olsun” ifadelerini kulandı. Mesajında Muş Lalesi fotoğrafına da yer veren Emine Erdoğan, Muş Lalesi’nin 2015’te “Muş 1071” adıyla tescillendiğini anımsatarak, “Ülkemizin zenginliği endemiklerimizi koruyalım” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, dün de Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan “Erzurum otağı”nı ziyaret etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, otağ önünde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Şahin ve Murat Altundağ tarafından karşılanan Erdoğan, bir süre konuk edildiği alanda, Erzurum’un yöresel “ehram” ürünlerini inceleyerek bilgi aldı. Erdoğan, ziyaretinde, beğendiği ehram ürünleriyle ilgili yetkililerle fikirlerini paylaştı.

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