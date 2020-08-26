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Gündem MSBden nefes kesen fotoğraflar Doğu Akdenizde eğitimler tam gaz sürüyor
POLİTİKA

MSB'den nefes kesen fotoğraflar: Doğu Akdeniz'de eğitimler tam gaz sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz paylaşımı yaptı. Deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirilen fotoğraflar binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğu Akdeniz'de eğitimler sürüyor.
Doğu Akdeniz'de eğitimler sürüyor.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: Yaparız diyorsak yaparız bedeli ne ise öderiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a tepki: Yaparız diyorsak yaparız bedeli ne ise öderiz

Atina'yı cepheye sürdüler: O ülkeler bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyor
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Atina'yı cepheye sürdüler: O ülkeler bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyor

Yunanistan: Erdoğan 2016'dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı
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Yunanistan: Erdoğan 2016'dan sonra meydan okumaktan çekinmeyen bir hal aldı

Atina'yı cepheye sürdüler: O ülkeler bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyor
DÜNYA
Atina'yı cepheye sürdüler: O ülkeler bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyor

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin
OYNAT 00:00
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi.
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Müze gibi ev

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İkinci el arabalarda yeni dönem

İkinci el arabalarda yeni dönem

​Ekspertiz yapılmadan satış yok, 8 yaşından büyük ve belli km'yi geçenler hariç...

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

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Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​​117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı.

Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?
Spor

Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?

Vedat Muriqi'i Lazio'ya göndermesine kesin gözüyle bakılan ve Enner Valencia ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de, yeni bir isim daha gündeme geldi. Çin Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren ve takımından ayrılmak isteyen Eran Zahavi'nin, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Peki Eran Zahavi, kimdir, kaç yaşında, nereli? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu bir mektupta anlatan 18 yaşındaki İpek Er tabancayla intihar etmişti. Genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edilmişti. İçişleri Bakanlığı, Orhan ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada ''Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir'' denildi. Ayrıca, üzücü olaydan rant devşirmek isteyenlere karşı hukuk mücadelesi başlatılacak.
GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in hazımsızlığı: BM'in kapısına koşup 'Türkiye'nin 'hayalet şehir’ Maraş'ı turizme açmasına izin vermeyin' demiş
Dünya

GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in hazımsızlığı: BM'in kapısına koşup 'Türkiye'nin 'hayalet şehir’ Maraş'ı turizme açmasına izin vermeyin' demiş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açmaya hazırlandığı Kapalı Maraş bölgesi için Güney kesimi, engeller oluşturmaya çalışıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres'e Türkiye'nin Gazimağusa'daki 46 yıldır kapalı olan 'hayalet şehir’ Kapalı Maraş'ı turizme açmasına izin vermeme çağrısı yaptı.

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