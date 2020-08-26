MSB'den nefes kesen fotoğraflar: Doğu Akdeniz'de eğitimler tam gaz sürüyor

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir."

Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir. pic.twitter.com/l7Q4mPMn9F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2020

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