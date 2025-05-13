Erenler şehit edilmesin

Şehit ailelerinin “Terörsüz Türkiye” sürecine yaklaşımı şüphesiz çok değerli. Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin 15 yaşında şehit ettiği Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, sürece desteğini açıkladı. PKK’nın fesih kararını değerlendiren Bülbül, “Bir şehit ailesi olarak devletimiz, milletimiz ne yaparsa biz o yolda yürümek zorundayız. PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa, şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Eren’ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm” dedi. PKK’nın silah bırakacağına inanmadığını belirten Bülbül, “Bunların kalleşliğine akıl ermez. Ben silah bırakacaklarını zannetmiyorum. Bıraksınlar. Erenler, Ahmetler, Mehmetler şehit edilmesin” ifadelerini kullandı.