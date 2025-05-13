Şehit aileleri “Terörsüz Türkiye” sürecine desteklerini açıkladı. PKK’lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, “PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa, şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Erenler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm” dedi.
Şehit ailelerinin “Terörsüz Türkiye” sürecine yaklaşımı şüphesiz çok değerli. Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin 15 yaşında şehit ettiği Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, sürece desteğini açıkladı. PKK’nın fesih kararını değerlendiren Bülbül, “Bir şehit ailesi olarak devletimiz, milletimiz ne yaparsa biz o yolda yürümek zorundayız. PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa, şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Eren’ler şehit edilmesin, hiçbir Ayşe anne ağlamasın diye onay veririm” dedi. PKK’nın silah bırakacağına inanmadığını belirten Bülbül, “Bunların kalleşliğine akıl ermez. Ben silah bırakacaklarını zannetmiyorum. Bıraksınlar. Erenler, Ahmetler, Mehmetler şehit edilmesin” ifadelerini kullandı.
SUÇLULAR CEZASIZ KALMASIN
Pençe-Kilit şehidi Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş’un Malatya’da yaşayan ailesi de sürece olumlu ancak affa karşı olduklarını açıkladı. Baba Niyazi Erkuş, “Büyük bir acı yaşadık. İnşallah bu fesih olayıyla başka çocuklar şehit olmaz ama genel af kabul etmiyoruz. Suça karışanların cezasını çekmesi lazım” şeklinde konuştu. Anne Suna Erkuş da şunları kaydetti: “Suçlu olanlar cezasını çeksin istiyoruz. Başka çocukların kanı dökülmesin, bu süreci olumlu buluyoruz. Ama af istemiyoruz, affa karşıyız. Suçlular cezasını çeksin.”