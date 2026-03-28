Erzurum’da kaçak altın operasyonu: Kilolarcası ele geçirildi

00:3228/03/2026, Cumartesi
AA
Operasyonda 3 kilo külçe altın ele geçirildi. (Foto: Arşiv)
Erzurum’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kilogram külçe altın ile birlikte yüklü miktarda para ve kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 3 kilogram külçe altın, 79 bin 900 Türk lirası, 5 bin 806 ABD Doları, 60 Euro, 12 milyon 370 bin İran riyali ve 290 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



