Esenyurt’un kaplıcaları dünyaya açılacak

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, ilçedeki metro hatları düzenlemesi, kavşak ve tünel yapımı, yeni otopark projeleri ve ilçedeki otobüs hatlarına getirilecek ilave sefer ve değişimlerle ilçenin ulaşım problemini ortadan kaldıracak.

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, Esenyurt’u marka şehir haline getirmek için dev projeler hazırlıyor. Ekinci ilçenin potansiyellerine küresel vizyon katarak Türkiye başta olmak üzere bu değerleri Türkiye ve dünyaya açmayı hedefliyor. Bu değerlerden birisi de ilçede faaliyette bulunan termal tesisler. Başkan Adayı Azmi Ekinci, geliştirdiği vizyoner projelerle termal tesisleri ilk etapta İstanbul’un sağlık merkezi haline getirmeyi daha sonra da ilçenin artan değeriyle yabancı turistleri ilçeye çekmeyi planlıyor.

HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Hazırladıkları projelerle ilçenin katma değerini yükselteceklerini vurgulayan Ekinci “İlçemizde Allah vergisi bir nimet olan kaplıcalarımız var. Bu termaller su kalitesi olarak Türkiye’nin önde gelen yerlerinden birisi. Burada yapacağımız bir takım çalışmalar ve tanıtımla ilk etapta burası İstanbul’un ve Türkiye’nin sağlık turizminde önemli bir merkez haline gelecek. Termal tesislerin standartlarını yükseltip ilave tesisler yapacağız. İlçe için yaptığımız diğer projelerle birlikte ilçenin görünümü ve algısı bir hayli değişecek ve cazibe merkezi haline gelecek. Esenyurtumuzda bulunan 3 bin fabrika için açacağımız 3 bin show- room’u barındıran ticaret merkezi bizi küresel ölçeğe taşıyacak. Bu merkezle çekeceğimiz yılda 60 bin kişilik yabancı müşteriler kaplıcalarımızdan da yararlanacak. Bunun yanı sıra yapacağımız iç ve dış tanıtımla tesisler yerli ve yabancı turist için çekim merkezi olacak” dedi.

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AVRUPA’NIN EN YÜKSEK MİNERAL DEĞERİNE SAHİP

Saadetdere ve Kıraç mahallerinde bulunan iki termal tesis, Esenyurt Belediyesi’ne bağlı hizmet verirken kaplıca suları Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek mineral değerlerine sahip. Kaplıca sularının mineral değeri 35 bin değerin üzerinde olurken tuzlu özelliğiyle de öne çıkmaktadır.

Ekinci’den Esenyurt ulaşımına neşter

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, ilçedeki metro hatları düzenlemesi, kavşak ve tünel yapımı, yeni otopark projeleri ve ilçedeki otobüs hatlarına getirilecek ilave sefer ve değişimlerle ilçenin ulaşım problemini ortadan kaldıracak.

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, geliştirdiği vizyoner ve kapsamlı projelerle ilçenin yıllardır kronikleşmiş sıkıntılarını bitirecek. İlçenin nüfusunun hızla büyümesi sonucu ortaya çıkan çözüm bekleyen ihtiyaçlardan birisi de ulaşım. Ekinci, çok yönlü ve bütüncül projeler zinciriyle ilçenin ulaşımına rahat bir nefes getirecek. Ekinci’nin ulaşımı rahatlatacak ana projeleri metro, kavşak ve alt geçit yapımı, otopark, ilçedeki minibüs ve otobüs hatlarının yoğunluğa göre revize edilmesi, yeni hatlar ve yeni otopark yapımı gibi bölümlerden oluşuyor.

İNSANLARIN YARISI METROYLA TAŞINACAK

Ekinci ulaşımla ilgili projeleri hakkında bilgi verirken yeni yatırımlarla E-5 karayolu üzerinde bulunan ilçenin TEM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi ana mecralara ve İstanbul’un diğer ilçelerine ulaşımın hızlanacağını belirterek “Burada ilçemizde yapımı planlanan metro hatları önemli rol oynayacak. Projeleri tamamlanan Sefaköy-Halkalı, Mahmutbey Esenyurt ve Firuzköy-Hadımköy hatları ve bunların E-5 hattına kadar uzatılmasıyla ilçenin her yerinden ulaşım kolaylaşacak. İstanbul’un her noktasına ulaşabilen bir Esenyurt için metro hatları projesi hazırladık. Bu projeyle ilçenin yüzde 50’si metroyla taşınacak” dedi.

Ekinci, kavşak ve tünel projeleriyle de ilgili bilgi verirken “Büyükçekmece-Esenyurt -Avcılar tüneli inşa edilecek. Proje ile önemli sorunlardan birisi olan trafiği rahatlatmak için şehrin ana arterleri E-5 ve E-6 karayollarını bağlayacak olan birbirinden bağımsız 6 tünel yapılacak. Araç trafiğinin akıcılığını 7 gün 24 saat diri tutabilmek için ana bağlantı yolları ve şehir içi ulaşımı rahatlatacak 7 kavşak ve alt üst geçitli proje hazırladık” dedi.

17 OTOPARK YAPILACAK

Ekinci, ilçede trafiği yavaşlatan unsurlardan birisi olan park sorununa da çözüm getirirken “17 yeni otopark inşa edilecek. Bununla 7 bin araç caddelerden çekilecek. Kapalı pazarların haftanın 6 günü otopark olarak kullanılmasıyla da 3-4 bin araca park yeri bulunacak” dedi.

Özel çocuklar sporla hayata dönüyor

Esenyurt Belediyesi otizmli, zihinsel engelli ve down sendromlu çocukların sporla temel becerilerini yeniden kazanarak sosyal hayata kolay adapte olmalarını sağlıyor.

Esenyurt Belediyesi dezevantajlı kesimlere yönelik verdiği farklı hizmet ve desteklerle fark oluşturmaya devam ediyor. İlçede engelli vatandaşlara bir çok alanda verilen çeşitli hizmetlerin yanı sıra otizmli, zihinsel engelli ve down sendromlu çocuklar da unutulmuyor. Esenyurt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü otizmli, zihinsel engelli ve down sendromlu özel eğitim öğrencilerine verdiği spor eğitimiyle temel becerilerini kazanmalarını sağlıyor. Esenyurt Belediyesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Spor Salonunda yapılan derslerde temel becerilerini yerine getiremeyen, bekleme problemi, öfke nöbeti yaşayan aynı zamanda fiziksel engeli olan otizm, down sendromu ve zihinsel engelli 40 özel eğitim öğrencisine uzman hocalar eşliğinde bireysel ve grup çalışmalarıyla spor eğitimi veriliyor.

ÇOCUKLAR SPORLA KONTROL EDİLİYOR

Müdürlük bünyesinde kayıtlı olan 200 engelli sporcu grubunda yer alan 5 yaş ve üzeri 40 özel eğitim öğrencisine haftanın iki günü eğitim veriliyor. Eğitimlerde çocuklar sporla kontrol altına alınıyor. Derslerde, bekleme problemi, öfke nöbeti ve fiziksel engeli olan çocuklarla yapılan davranış komut çalışmalarının yanı sıra çocukların ilgi ve yeteneklerine göre çember çevirme, masa tenisi, bisiklet sürme, top sektirme, step tahtasında çalışma, hulahop ile kol çalışmaları, tırmanma, takla atma gibi kapsamlı eğitimler veriliyor. Eğitime gelen çocuklar Esenyurt Belediyesine ait araçlarla evlerinden alınıp eğitim sonunda tekrar evlerine bırakılıyor.