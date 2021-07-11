Esirlerden haber yok

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının ardından Ermenistan ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Bölgede barışın sürdürülebilir olması adına Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan üçlü mutabakat imzaladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, mutabakatın nasıl ilerlediğini ve bölgedeki son durumu Yeni Şafak’a anlattı. İşgal edilmiş arazilerin tamamen boşaltıldığını söyleyen İsmayıl, “Üçlü anlaşmayla Rus Barış Gücü bölgeye yerleştirildi. Ama barış gücünün yerleştirildiği arazilerde Ermeni grupların silahsızlandırılması pek hızlı ilerlemiyor. Maalesef silahsızlandırma süreci zayıf ilerliyor” dedi.

Toğrul İsmayıl

BM’NİN GİRİŞİMİ OLMADI

Çatışmalar nedeniyle bölgeyi terkeden vatandaşların Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde geri dönüşlerini hatırlatan Prof. İsmayıl, BM’nin bu konuyla ilgili herhangi bir girişiminin olmadığını söyledi. Bölgeye dönüşler için tarih vermenin zor olduğunu belirten İsmayıl, şöyle konuştu: “Hankendi’de bile Ermeniler evlerini satıyor. Ermeniler işgalden temizlenen arazilerde yaşamak istemiyor. Çünkü kalmak için Azerbaycan vatandaşlığını kabul edecek ve yasalara uyacaklar. Burada önemli olan mültecilerin evlerine geri gelmesi, silahlı grupların temizlenmesi ve sürecin korunması. Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde de Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermenilerle işimiz yok.”

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SİVİL ESİRLERDEN HABER YOK

İşgal edilen arazilerde yağma ve yıkım olduğunun altını çizen İsmayıl, “Azerbaycan’ın elinde savaş esiri yok. Ermenistan’da ise savaş esirleri hala tutuluyor. Resmi bilgilere göre 4 bin civarında esirimiz var. Rusların bu toprakları işgal etmesinden bu yana bölgeye yerleştirilen Ermeniler, Türk nüfusuna karşı saldırılarını sürdürüyor. Ermenistan’daki sivil ve askerlerden haber yok. O dönem ordu olmadığı için hepsi sivil sayılır. Aralarında çocuk ve kadınlar da var” diye konuştu. İsmayıl Zengezur koridoruyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Burada yolların açılması söz konusu. Süreç devam ediyor. Yollar tahrip edilmiş tekrar yapılması gerekiyor. Ama Ermeniler yanaşmıyor.”

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TÜRKİYE'NİN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin Ruslarla birlikte bölgedeki gözlem noktasında var olduğunu söyleyen İsmayıl, Türkiye’nin bölgedeki varlığının çok önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şuşa ziyareti ve burada imzalanan beyannamenin Türkiye’nin Azerbaycan’daki varlığını güçlendirdiğini kaydeden İsmayıl, “Ortak güvenlik stratejilerinin belirlenmesi, dış politikalarda ortak konularda birlikte hareket edilmesi, güvenlik konseyi oluşturulması ve güvenlik konseyi toplantıları yapılması gibi meseleleri içeriyor. En önemlisi ise Türkiye veya Azerbaycan’a üçüncü bir ülke tarafından saldırı olduğunda desteklenmesi” dedi.

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