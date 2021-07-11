Gündem Esirlerden haber yok
İSTANBUL

Esirlerden haber yok

Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Karabağ’da ateşkesten sonraki süreci değerlendirdi. Varılan mutabakat kapsamında işgalden kurtarılan bölgelerin silahsızlandırılacağını hatırlatan İsmayıl, bunun tam anlamıyla sağlanamadığını kaydetti. Ermenilerin savaş esirlerini hala ellerinde tuttukları bilgisini veren İsmayıl, “Resmi bilgilere göre 4 bine yakın Azerbaycanlı esir durumda ve kendilerinden haber yok” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Esirlerden haber yok
Arşiv

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının ardından Ermenistan ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Bölgede barışın sürdürülebilir olması adına Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan üçlü mutabakat imzaladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, mutabakatın nasıl ilerlediğini ve bölgedeki son durumu Yeni Şafak’a anlattı. İşgal edilmiş arazilerin tamamen boşaltıldığını söyleyen İsmayıl, “Üçlü anlaşmayla Rus Barış Gücü bölgeye yerleştirildi. Ama barış gücünün yerleştirildiği arazilerde Ermeni grupların silahsızlandırılması pek hızlı ilerlemiyor. Maalesef silahsızlandırma süreci zayıf ilerliyor” dedi.

Toğrul İsmayıl
Toğrul İsmayıl

BM’NİN GİRİŞİMİ OLMADI

Çatışmalar nedeniyle bölgeyi terkeden vatandaşların Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde geri dönüşlerini hatırlatan Prof. İsmayıl, BM’nin bu konuyla ilgili herhangi bir girişiminin olmadığını söyledi. Bölgeye dönüşler için tarih vermenin zor olduğunu belirten İsmayıl, şöyle konuştu: “Hankendi’de bile Ermeniler evlerini satıyor. Ermeniler işgalden temizlenen arazilerde yaşamak istemiyor. Çünkü kalmak için Azerbaycan vatandaşlığını kabul edecek ve yasalara uyacaklar. Burada önemli olan mültecilerin evlerine geri gelmesi, silahlı grupların temizlenmesi ve sürecin korunması. Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde de Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermenilerle işimiz yok.”

SİVİL ESİRLERDEN HABER YOK

İşgal edilen arazilerde yağma ve yıkım olduğunun altını çizen İsmayıl, “Azerbaycan’ın elinde savaş esiri yok. Ermenistan’da ise savaş esirleri hala tutuluyor. Resmi bilgilere göre 4 bin civarında esirimiz var. Rusların bu toprakları işgal etmesinden bu yana bölgeye yerleştirilen Ermeniler, Türk nüfusuna karşı saldırılarını sürdürüyor. Ermenistan’daki sivil ve askerlerden haber yok. O dönem ordu olmadığı için hepsi sivil sayılır. Aralarında çocuk ve kadınlar da var” diye konuştu. İsmayıl Zengezur koridoruyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Burada yolların açılması söz konusu. Süreç devam ediyor. Yollar tahrip edilmiş tekrar yapılması gerekiyor. Ama Ermeniler yanaşmıyor.”

TÜRKİYE'NİN VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’nin Ruslarla birlikte bölgedeki gözlem noktasında var olduğunu söyleyen İsmayıl, Türkiye’nin bölgedeki varlığının çok önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şuşa ziyareti ve burada imzalanan beyannamenin Türkiye’nin Azerbaycan’daki varlığını güçlendirdiğini kaydeden İsmayıl, “Ortak güvenlik stratejilerinin belirlenmesi, dış politikalarda ortak konularda birlikte hareket edilmesi, güvenlik konseyi oluşturulması ve güvenlik konseyi toplantıları yapılması gibi meseleleri içeriyor. En önemlisi ise Türkiye veya Azerbaycan’a üçüncü bir ülke tarafından saldırı olduğunda desteklenmesi” dedi.

Türkiye hazırlıklarını tamamladı Azerbaycan'dan onay bekleniyor: Yeni boru hattı kurulacak
EKONOMİ
Türkiye hazırlıklarını tamamladı Azerbaycan'dan onay bekleniyor: Yeni boru hattı kurulacak

Erdoğan ve Aliyev Karabağ'da Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
GÜNDEM
Erdoğan ve Aliyev Karabağ'da Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı
Abone Ol Google News
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

​Marmara'da balıkların görünmeye başladı.
Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

İki lider İsrail-Filistin ihtilafındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Vanda feci kaza

Van'da feci kaza

​Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, 8 kişi hayatını kaybetti.

​Türkiye'nin 10 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.

​Beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu

​KAİHL yeni öğrencilerini bekliyor

​KAİHL yeni öğrencilerini bekliyor

150 kişiyi bünyesine katacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir lider
Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir lider

Katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilişkilerinden bahseden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Bölgede, kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve önemli bir lider. Mustafa Kemal Atatürk kadar ülkeyi yönetmiş, Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiş bir isim" ifadelerini kullandı.
Libya Devlet Konseyi Başkanı Mişri: Kimse Türk güçleriyle paralı askerleri bir tutmasın
Dünya

Libya Devlet Konseyi Başkanı Mişri: Kimse Türk güçleriyle paralı askerleri bir tutmasın

Ülkesindeki siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, resmi anlaşmalar çerçevesinde Libya'da bulunan Türk güçleri ile paralı askerlerin bir tutulamayacağını söyledi. Mişri, "Libya Libyalıların toprağıdır. İlkesel olarak hiçbir yabancı gücün topraklarımızda olmasını istemiyoruz. Ancak yardım çağrımıza bir tek Türkiye yanıt verdi. Türkiye de bir kurumlar devleti olarak, karşılıklı imzalanan anlaşmalar için meclisinden onay aldı." ifadelerini kullandı.
Erken seçim isteyen İYİ Partili Türkkan'a AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan yanıt: Muhtemelen siz de oyunuzu Erdoğan'a vereceksiniz
Gündem

Erken seçim isteyen İYİ Partili Türkkan'a AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan yanıt: Muhtemelen siz de oyunuzu Erdoğan'a vereceksiniz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, erken seçim çağrısı yaptı. Türkkan'ın paylaşımına yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çok tekrara düşüyorsunuz, baydınız" ifadelerini kullanarak İYİ Partili mevkidaşının 2018 seçimlerinde attığı tweet'lere yer verdi. Türkkan'ın "İşiniz bu kez çok zor" ifadelerine de yanıt veren Turan, "Adayınız belli olsun konuşuruz. Muhtemelen siz de oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.