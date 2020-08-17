Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Fatih ve Yavuzdan sonra Kanuni de Akdenize açılmaya hazırlanıyor Bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı
MERSİN

Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor

Fatih ve Yavuz'dan sonra Kanuni de Akdeniz'e açılmaya hazırlanıyor: Bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı

Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisinin, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde ki NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı.

Haber Merkezi İHA
Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağı belirtilmişti.
Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağı belirtilmişti.

NATO Limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayan Kanuni’yi gören tatilciler ise gurur duyduklarını, Türkiye’nin haklarını sonuna kadar araması gerektiğini belirtti.

Kanuni’yi görerek duygulanan tatilciler, Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerektiğini ifade etti.

  • 2012 yılında Güney Kore’de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye’ye getirilen sondaj gemisine ‘Kanuni’ ismi verilmişti.

Milli Savunma Bakanlığından Kemalreis açıklaması: Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat ediyor
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığından Kemalreis açıklaması: Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemimize refakat ediyor

İHA
Kanuni’yi gören tatilciler ise gurur duyduklarını, Türkiye’nin haklarını sonuna kadar araması gerektiğini belirtti.
  • Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015’e kadar Brezilya’da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeliyle Türkiye’ye giriş yapan Kanuni’ye koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu, Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını duyurmuştu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi için üçüncü sondaj gemisinin 31 Ocak’ta teslim alınarak TPAO envanterine kaydedildiğini belirtmiş, Milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacağını duyurmuştu.

Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni Limnos'un son hali görüntülendi
DÜNYA
Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni Limnos'un son hali görüntülendi

İncekum mevkiinde tatilini sürdüren tatilci Hayrettin Yılmaz, "Akdeniz'de büyük bir petrol yatağı olduğunu artık dünya gizlemiyor. Türkiye'de bunu belli bir güç edinene kadar beklemişti. Türkiye bu gücü gördü ve artık gemilerimiz Akdeniz’de ki petrol yataklarından bize ait olan zenginliği çıkarmak için tüm gücüyle hareket ediyor. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen Türkiye düşmanı ülkeler artık Türkiye'nin güçlenmesinin önünde duramayacağını anladı. Başka yollara başvurarak kanunsuz hukuksuz Uluslararası kanunları çiğneyerek Türkiye'nin gücünü kesmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bin yıllık geçmişinde kimseye boyun eğmediği gibi bundan sonrada boyun eğmeyeceğinin tüm dünyanın bilmesi gerekiyor" dedi.

Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor
GÜNDEM
Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor

Arkadaşlarıyla günü birlik denize gelen Mehmet Can Ak, "Bizim karasularımızda ve kara topraklarımızda yapmamız gereken tüm teknolojik aramalarda Devletimize desteğimiz sonuna kadar vardır. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayalım haklarımızı savunalım. Nasıl Kıbrıs bizim yavru vatanımızsa Yunanlar arama yapıyorsa, bizimde en doğal hakkımızdır. Bu işin üstüne gidip yapmalıyız. Teknoloji güzel Kanuni ile de gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Bir diğer tatilci Levent Yön ise, "Biz onların oyunun bozduk. Onlar bizi kendi kıyılarımızdan dışarı çıkarmak istemiyorlar. İzin alarak dolaşmamızı istiyorlar. Ama biz onlara göz yummayacağız. Artık sıra bizde, sonuna kadar arkasındayız. Bu kaynaklar bizlerde kullanacağız. Kanuni ile gurur duyuyorum. Biz ecdadımız unutmadık” şeklinde konuştu.

Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
OYNAT 03:51
Mavi Vatan: Sınırlarımız 783 bin km2 değil 1 milyon 245 bin km2
Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gösterirken vatanın sınırlarının 783 bin km kareden ibaret olmadığını üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırlarımız olan 462 bin kilometrekarenin de vatanın bir parçası olduğu görüşüne dayanıyor.


Abone Ol Google News
Sekiz ile uyarı

Sekiz ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Alım satımyapamayacaklar

Alım satım
yapamayacaklar

50 bin kişiden sadece 5 bin kişi başvurdu.
Fatih ve Yavuzdan sonra Kanuni de Akdenize açılmaya hazırlanıyor: Bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı

Sesimi<br>duyan var mı?

Sesimi
duyan var mı?

​17 Ağustos 1999 depremine ait yürek burkan fotoğraflar...
Fiyatlar<br>yüzde 400 arttı ​

Fiyatlar
yüzde 400 arttı ​

​Koronavirüs salgını sonrası yoğun ilgi var.
İstanbul'da feci kaza

İstanbul'da feci kaza

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil çarptı.
Rusya tarih verdi

Rusya tarih verdi

Koronavirüs aşısının sivillere uygulanacağı tarih açıklandı.
Dualarla andılar

Dualarla andılar

Sakarya'da deprem saatinde eller semaya açıldı.
Bu millete gücün yetmez küstah adam

Bu millete gücün yetmez küstah adam

​Hadsiz Biden Türkiye'de kimleri destekliyor?
Fıkra gibi olay

Fıkra gibi olay

​On yıl önce yapılmış kampı tekrar açtılar.
Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

​Erdoğan: Her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz.
Atina'nın<br>Meis'te 4 ihlali

Atina'nın
Meis'te 4 ihlali

​Bu kadar rüya yeter Yunanistan, uyan artık.
Koronada<br>yeni umut

Koronada
yeni umut

​Kanda kalabilen T hücresi Kovid-19'u tanıyor.
İstanbul'a<br>ikinci baro

İstanbul'a
ikinci baro

​İstanbul için ilk adım bugün atılıyor.
Bahreyn<br>BAE'nin izinde

Bahreyn
BAE'nin izinde

Kirli imza ile başkent Manama'da İsrail elçiliğinin yeri hazırlanıyor.
Asrın felaketi

Asrın felaketi

Depremin ayak seslerini duyuyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.