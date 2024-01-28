Fatma Şahin'in personel buluşmasında duygusal anlar: Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen büyük bir aileyiz

Yerel seçime günler kala, AK Parti'nin Gaziantep belediye başkan adayları belli oldu. Uzun süredir başarılı bir şekilde belediye başkanlığı görevini yürüten Fatma Şahin, yeniden aday gösterildi.
Gazianteplilerin sevgisini kazanan ve projeleriyle önemli işlere imza atan Fatma Şahin, seçim çalışmalarına başlamadan önce Gaziantep Büyükşehir personeliyle buluştu.
Fatma Şahin'e seçim çalışmalarında duygusal sürpriz
Seçim çalışmalarına başlamadan önce Gaziantep Büyükşehir personeliyle buluşan Fatma Şahin, duygusal anlar yaşadı.
Kürsüye çıkan ve konuşmasını yapan Şahin'e "Dönmem Geri" şarkısı söylendi.
Işıkların kapanmasının ardından salondakilerin telefon ışıklarını yakarak söylediği şarkı, renkli anlar oluşturdu.
Şarkı söylenirken, bazı yerlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği şiirlere yer verildi.