Fatma Şahin'in personel buluşmasında duygusal anlar: Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen büyük bir aileyiz

"Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen, başarıları birlikte kutlayan çok büyük bir aileyiz. Bu yolda birlikte yürümek, her zorluğun üstesinden gelmek bize güç katıyor ve işimizi daha anlamlı kılıyor. Üzerimde çok hakkınız var. Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz"