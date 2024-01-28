|
Gündem

Fatma Şahin'in personel buluşmasında duygusal anlar: Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen büyük bir aileyiz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar aday gösterilen Fatma Şahin, belediye personelinin düzenlediği buluşmada duygusal bir sürprizle karşılaştı. Personel buluşmasında konuşan Şahin için, "Dönmem Geri" şarkısı söylendi. Duygu dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, "Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen, başarıları birlikte kutlayan çok büyük bir aileyiz" dedi.

12:59 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fatma Şahin'in personel buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
Fatma Şahin'in personel buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Yerel seçime günler kala, AK Parti'nin Gaziantep belediye başkan adayları belli oldu. Uzun süredir başarılı bir şekilde belediye başkanlığı görevini yürüten Fatma Şahin, yeniden aday gösterildi.


Gazianteplilerin sevgisini kazanan ve projeleriyle önemli işlere imza atan Fatma Şahin, seçim çalışmalarına başlamadan önce Gaziantep Büyükşehir personeliyle buluştu.



Fatma Şahin'e seçim çalışmalarında duygusal sürpriz

Seçim çalışmalarına başlamadan önce Gaziantep Büyükşehir personeliyle buluşan Fatma Şahin, duygusal anlar yaşadı.


Kürsüye çıkan ve konuşmasını yapan Şahin'e "Dönmem Geri" şarkısı söylendi.


Işıkların kapanmasının ardından salondakilerin telefon ışıklarını yakarak söylediği şarkı, renkli anlar oluşturdu.


Şarkı söylenirken, bazı yerlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği şiirlere yer verildi.


'Çok büyük bir aileyiz'

Sosyal medya hesabından o anların videosunu yayınlayan Fatma Şahin,
"Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen, başarıları birlikte kutlayan çok büyük bir aileyiz. Bu yolda birlikte yürümek, her zorluğun üstesinden gelmek bize güç katıyor ve işimizi daha anlamlı kılıyor. Üzerimde çok hakkınız var. Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz"
dedi.

#Fatma Şahin
#Gaziantep Belediyesi
#AK Parti
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamu alımı iş ilanları yayımlandı: KPSS'li KPSS'siz devlet dairelerine binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alınacak! İşte kontenjan ve branş dağılımları