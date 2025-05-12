Felaketin eşiğinden dönüldü: THY seferi iptal edildi

Havacılık kazaları ve olaylarıyla ilgili yayın yapan Aviation Herald, iniş denemesinin ardından uçağın ikinci bir tur atarak başarılı şekilde piste teker koyduğunu, ancak ilk sürtme sebebiyle uçağın seferden çekilerek bakıma alındığını aktardı.

Yaşanan olay sonrası dönüş seferi iptal edildi. Uçağın kuyruk sürtme anı ise havalimanındaki bir kameraya saniye saniye yansıdı.

Uçakta herhangi bir yolcunun yaralanmadığı belirtilirken, THY teknik ekibinin uçağın gövdesinde hasar olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattığı öğrenildi.