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Havalimanında korkutan anlar: Uçağın kuyruğu sürttü THY seferi iptal edildi

Havalimanında korkutan anlar: Uçağın kuyruğu sürttü THY seferi iptal edildi

16:4112/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Prag seferini yapan A321neo tipi yolcu uçağı, inişte piste tam oturamadan kuyruk sürttü. İkinci denemede sorunsuz inen uçak bakıma alındı, dönüş seferi iptal edildi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul’dan Prag’a gerçekleştirdiği uçuşta tehlikeli anlar yaşandı. A321neo tipi yolcu uçağı, iniş sırasında piste temas etmeden önce kuyruk sürtmesi yaşadı.

Türk Hava Yolları’nın 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK1767 sefer sayılı Airbus A321neo tipi yolcu uçağı, Prag Vaclav Havel Havalimanı’na inişi sırasında piste tam teker koyamadan pas geçti. İlk iniş denemesinde uçağın kuyruk kısmı piste temas etti.

Havacılık kazaları ve olaylarıyla ilgili yayın yapan Aviation Herald, iniş denemesinin ardından uçağın ikinci bir tur atarak başarılı şekilde piste teker koyduğunu, ancak ilk sürtme sebebiyle uçağın seferden çekilerek bakıma alındığını aktardı.


Yaşanan olay sonrası dönüş seferi iptal edildi. Uçağın kuyruk sürtme anı ise havalimanındaki bir kameraya saniye saniye yansıdı.


Soruşturma başlatıldı

Uçakta herhangi bir yolcunun yaralanmadığı belirtilirken, THY teknik ekibinin uçağın gövdesinde hasar olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlattığı öğrenildi.






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