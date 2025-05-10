Fesih an meselesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen yıl ekim ayındaki çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Terörsüz Türkiye sürecinde dün peşpeşe gelişmeler yaşandı. Terör örgütü PKK’nın kendini feshi için beklenen “kongre”sine ilişkin dün ilk açıklama DEM’den geldi. Sabah saatlerinde DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, PKK’nın “kongre”sinin topladığını duyurmasının an meselesi olduğunu açıkladı.





5-7 MAYIS’TA TOPLANDI

Bir saat sonra örgüte yakın Fırat Haber Ajansı, PKK’nın “12. Kongre”sinin 5-7 Mayıs arasında toplandığını duyurdu. Örgüt, “kongre”ye ilişkin yaptığı açıklamada “PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacak” denildi. Metinde bulunan “Apo’nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar alındı” şeklindeki ifade “PKK’nın kendini feshettiği” şeklinde yorumlandı.





8 MADDELİK BİLDİRİ

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, terör örgütü PKK’dan gelen “Kongre toplandı” açıklamasının ardından, “Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı” başlıklı bir bildiri yayımladı. Bildiride, “Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz” denildi. Sekiz maddelik metinde, “Şimdi, ortak ve eşit yaşama iradesini her şeyin önüne koyma vaktidir. Demokratik bir topluma, özgür siyasete, evrensel hukuka derinden inanma, demokratikleşme için çalışma ve adımlar atma dönemidir” denildi.





MECLİS’İN TARİHİ GÖREVİ

Çözüm yolunda yeni bir sayfa açıldığının vurgulandığı bildirgede, “DEM Parti olarak bu tarihi dönüm noktasından sonra, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz. Toplumsal barışın inşası için Meclis’in önünde duran tarihsel görev, hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalamayacak kadar mukaddestir. Bu tarihî adımı kalıcı barışa dönüştürecek yasal-kurumsal zemini birlikte kurmak, şu an en temel sorumluluğumuzdur” ifadelerine yer verildi.



