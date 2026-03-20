FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 47'si tutuklandı

15:3720/03/2026, Cuma
AA
27 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 27 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen zanlılara yönelik, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince 27 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Aralarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yer aldığı, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 77 şüpheliden 47'sinin tutuklandığı, 23'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."



