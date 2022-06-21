Genelkurmay’da görev süresi 5 yıl uzadı

AK Parti milletvekilleri yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanabilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı. Düzenlemede Genelkurmay Başkanı için yapılan değişiklik dikkat çekti.

TSK’DA 72 YAŞ SÜPRİZİ

Ünal, "Daha önce yaptığımız düzenleme ile akademide öğretim üyelerinin ve rektörlerin yaş haddini 75'e çıkarmıştık. Bu düzenleme ile Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz ve birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor." diye konuştu.

EYLÜL 2022’DE EMEKLİ OLACAKTI

Bu düzenlemeyle birlikte mevcut Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in görev süresi de değişmiş oldu. Normal şartlarda Eylül 2022’de emekliye ayrılacak olan Güler’in görev süresi 5 yıl uzamış oldu. Mevcut yasada Genelkurmay Başkanları 67 yaşında emekliye ayrılıyordu. "Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini neden artırma ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna Ünal, "Milli Savunma Bakanlığından gelen, bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık biliyorsunuz, benzer bir düzenlemenin Genelkurmay Başkanı'na dönük de yapılması talebi makul karşılandı ve bu talep düzenlemeye konuldu." karşılığını verdi.

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550 bin kişiyi ilgilendiriyor

Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları kapsamında 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik mevzuat çalışması hazırlandığını söyleyen Ünal, kanun teklifinin, kamuoyunda “bedelli yasası” olarak konuşulan yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin de bu hizmetten faydalanabilmelerine ilişkin düzenlemeyi içerdiğini dile getirdi. Düzenlemeyle birlikte Askerliğini yapmayanlar, kaçak ve bakaya durumuna düşenler bedelliden faydalanabilecek.

Dövizli askerlikte yenilik

Dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacağını belirten Ünal, “Teklif, firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personelin ifadesi alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içeriyor.” dedi.

FOTOĞRAF 17 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç para? Bedelli askerlikten kimler faydalanacak? Bedelli askerlik ücretleri son dakika açıklaması.. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın, bedelli askerlik açıklamasının ardından arama motorlarında en çok araştırılan konu son dakika 2022 bedelli askerlik ücretleri oldu. Bedelli askerlik ücretleri ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bedelli askerlik af düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilindiği gibi daha önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlik hizmetinden yararlanamıyordu. Yoklama kaçağı ve bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilmesi için düzenlenen affın detayları belli oldu. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı duyurmuştu. Erdoğan \"Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum.\" ifadelerini kullanmıştı. 20 maddeden oluşan Askeri Ceza Kanunu'ndaki değişiklik çalışmasının TBMM'ye sunulduğunu açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal,<br>'2022 Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktır' ifadelerini kullandı. 2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ<br><br>2022 yılı bedelli askerlik ücreti, yılın ilk yarısı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı. 2022 yılının ikinci yarısı için henüz rakam netleşmedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal,<br>2022 Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB'nin belirleyip kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu. YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ<br><br>2019 Haziran'ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. <br><br>Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı. 2019 Temmuz- Aralık Bedelli askerlik ücreti<br><br>33 bin 230 TL 2020 Ocak- Haziran Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>35 bin 54 TL 2020 Temmuz- Aralık Bedelli Askerlik Ücreti<br><br><br>37 bin 70 TL 2021 Ocak- Haziran Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>39 bin 788 TL 2021 Temmuz- Aralık Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>43 bin 150 TL 2022 Ocak- Haziran Bedelli Askerlik Ücreti<br><br>55 bin 194 TL 2011'de, 2014'te ve 2018'de bir kereye mahsus olmak üzere çıkarılan kanunlarla gerçekleştirilen bedelli askerlik ücretleri 2011'de 30 bin TL, 2014'te 18 bin TL ve 2018'de 15 bin TL olarak belirlenmişti.<br> Bedelli askerlik ücretleri kaç para olacak: 550 bin kişi yararlanacak Son dakika bedelli askerlik ücretleri ile ilgili teklif Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesine ilişkin 20 maddelik teklifi Meclis'e sunduklarını duyurdu. 550 bin kişinin yararlanacağı bedelli askerliğin ücretini Milli Savunma Bakanlığının duyuracağını ifade eden Ünal, "Yoklama kaçağı ve bakalar bedelli askerlikten yararlanacak" dedi. Mahir Ünal'ın bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarının ardından gözler bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç para olacak? 2022 Bedelli askerlik ücreti düşecek mi? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? Bedelli askerlik ücretleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde... BiP'te paylaş

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