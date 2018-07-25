Generalin telefonundaki 'şakirt' oyunu çözüldü

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Tümgeneral Recep Yüksel'in cep telefonunu inceleyen siber polis ilginç bilgilere ulaştı.

'ŞAKİR ÇEŞMELİ' KODUNUN SIRRI

Yüksel'in 15 Temmuz gecesi 23.01 ile 16 Temmuz 07.47 arasında bir kişiyle sıklıkla mesajlaştığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre; Yüksel'in görüştüğü bu kişiyi telefonuna Şakir Çeşmeli olarak kaydettiği görüldü. Fakat bu numaranın Şükrü Pınar isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Recep Yüksel'in mesajlaşmalarını sildiği, Şükrü Pınar'ın da FETÖ kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Recep Yüksel'in Şükrü Pınar'ı telefonuna kaydettiği 'Şakir Çeşmeli' içinde geçen 'Şakir' ifadesinin FETÖ/PDY mensubu şahıslar arasında örgüte aidiyet anlamında kullanılan 'Şakirt' kelimesini çağrıştırdığı, Çeşmeli kelimesinin ise şahsın soyadının Pınar olması sebebiyle tercih edildiği değerlendirildi.