Gündem Generalin telefonundaki şakirt oyunu çözüldü
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Generalin telefonundaki 'şakirt' oyunu çözüldü

15 Temmuz hain darbe girişimin ardından tutuklanan eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Tümgeneral Recep Yüksel'in telefonundan o gece görüştüğü bir kişinin FETÖ tutuklusu olduğu ve bu kişi telefonuna kaydederken FETÖ şifreleri ile kaydettiği belirlendi.

Haber Merkezi Diğer
Eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Tümgeneral Recep Yüksel
Eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Tümgeneral Recep Yüksel

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Tümgeneral Recep Yüksel'in cep telefonunu inceleyen siber polis ilginç bilgilere ulaştı.

'ŞAKİR ÇEŞMELİ' KODUNUN SIRRI

Yüksel'in 15 Temmuz gecesi 23.01 ile 16 Temmuz 07.47 arasında bir kişiyle sıklıkla mesajlaştığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre; Yüksel'in görüştüğü bu kişiyi telefonuna Şakir Çeşmeli olarak kaydettiği görüldü. Fakat bu numaranın Şükrü Pınar isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Recep Yüksel'in mesajlaşmalarını sildiği, Şükrü Pınar'ın da FETÖ kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi. Recep Yüksel'in Şükrü Pınar'ı telefonuna kaydettiği 'Şakir Çeşmeli' içinde geçen 'Şakir' ifadesinin FETÖ/PDY mensubu şahıslar arasında örgüte aidiyet anlamında kullanılan 'Şakirt' kelimesini çağrıştırdığı, Çeşmeli kelimesinin ise şahsın soyadının Pınar olması sebebiyle tercih edildiği değerlendirildi.

Hitler’in ruhuİsrail’de hortladı

Hitler’in ruhuİsrail’de hortladı

​Erdoğan'dan İsrail'e “terörist, faşist ve ırkçı bir devlet" tepkisi.
Boğaz’daki kayıp yılda 2,2 milyar dolar

Boğaz’daki kayıp yılda 2,2 milyar dolar

35 yıldır güncellenmediği için Türkiye yıllık 2,2 milyar dolar kaybediyor.
Başdanışmanlarbelli oldu

Başdanışmanlarbelli oldu

​Yeni kararnamede Naci Ağbal'a kritik görev.
Bedellide1 gün sürprizi

Bedellide1 gün sürprizi

​Yeni bir önerge ile ekleme yapılabilinir.
Güpegündüzgörüntülendi

Güpegündüzgörüntülendi

Eskişehir'de FETÖ'nün ihaneti bitmek bilmiyor.
PKK oradansaldırıyor

PKK oradansaldırıyor

PKK'lı teröristler ​İranlı milislerce destekleniyor.​
Kardeşimahrem imam çıktı

Kardeşimahrem imam çıktı

​Kara Kuvvetleri'ndeki kod adı 'Ahmet'
Yerli üretimegeri vites

Yerli üretimegeri vites

Traktör ve aksamlarında ithalat lobisi işbaşında.

Türkiye içinBRICS fırsatı

Türkiye içinBRICS fırsatı

​Türkiye küresel güç olma yolunda.
RTÜK Kültür'eTRT Külliye'ye

RTÜK Kültür'eTRT Külliye'ye

​Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kılıçdaroğlu'ndan'bölme' taktiği

Kılıçdaroğlu'ndan'bölme' taktiği

Kurultay talebini yumuşatıp muhalefeti bölmek.
20 binyeni öğretmen

20 binyeni öğretmen

Türkiye genelinde 20 bin öğretmen ataması yapıldı.
Fransa'danPKK'ya destek itirafı

Fransa'danPKK'ya destek itirafı

​Fransız Tuğgeneral teröristlerle bağlarını itiraf etti.
Somali'de kimse yokmuş!

Somali'de kimse yokmuş!

FETÖ'nün büyük vurgunu MASAK raporu ile ortaya çıktı.
Kanada'ya'PKK' uyarısı

Kanada'ya'PKK' uyarısı

Ele geçirilen silahlar için Kanada uyarıldı.
'Beni istemiyorlar'

'Beni istemiyorlar'

ABD Başkanı Trump, Rusya eleştirilerine yanıt verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.