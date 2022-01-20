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KASTAMONU

Görenler hemen ekiplere haber verdi: Kastamonu'daki sel felaketinden 5 ay sonra kıyıya vurdu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel afetinde denize sürüklendiği tespit edilen araç, 5 ay sonra Abana ilçesinde sahile vurdu.

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Haber Merkezi İHA
Görenler hemen ekiplere haber verdi: Kastamonudaki sel felaketinden 5 ay sonra kıyıya vurdu
Bir araç Kastamonu'daki sel felaketinden 5 ay sonra kıyıya vurdu.


Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda araç, sel sularıyla birlikte denize sürüklendi. Kastamonu’nun sahil bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle dev dalgalar sahili dövmeye başladı. Sel felaketinde denize sürüklenen bir araç sahile vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, dalgaların kıyıya büyük bir cisim sürüklediğini görmesi üzerine durumu Abana İlçe Emniyet Amirliğine ve belediyeye bildirdi.

Kahreden olay: Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan berberin cansız bedeni öyle bir yerde bulundu ki..
FOTOĞRAF 14
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Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde balıkçılar, 2 gün önce karaya vuran ceset buldu.
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DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda yaşayan ve o günden bu yana kayıp olarak aranan berber Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.
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Kalabalık'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından memleketi Bozkurt'a getirildi.
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İkindi namazı sonrası Merkez Camii'nde düzenlenen törene Vali Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik ile vatandaşlar katıldı.
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Kılınan cenaze namazının ardından Kalabalık'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
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Öte yandan sel felaketine yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yakalanan Kalabalık ailesinden, anne Server ile oğlu Arda'nın cenazesi daha önce bulunmuştu.
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Ailenin diğer çocuğu Yusuf'un bulunması için ise arama çalışması devam ediyor.
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Kahreden olay: Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolan berberin cansız bedeni öyle bir yerde bulundu ki..
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 11 Ağustos'taki sel felaketinde kaybolan, 39 yaşındaki berber Orhan Kalabalık'ın cansız bedeni cesedi 3 gün önce Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde bulundu. İki çocuk babası Kalabalık gözyaşları içinde bugün son son yolculuğuna uğurlandı.

Şasi numarasından ulaşıldı

Belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla aracı denizden kıyıya çıkardı. Abana İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından aracın sahibine, şasi numarası üzerinden ulaşıldığı belirtildi.

Aracın 11 Ağustos 2021’de meydana gelen sel felaketinde Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde sulara kapılarak denize sürüklendiği, sele kapıldığı noktaya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki kumsal alana vurduğu tespit edildi.

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