Sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta... 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 TIR sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet." ifadesini kullandı.
14. Gün
Kastamonu Bozkurt'tayız
Sel afetinin ardından geçen 2 hafta...
1️⃣3️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ KAMYON
ÇAMUR ÇIKARTILDI
1️⃣.2️⃣0️⃣7️⃣ TIR SOSYAL YARDIM MALZEMESİ sel afeti bölgesine ulaştırıldı.
Allah, Devletimizi ve Milletimizi var etsin
Bu Millet, Büyük Millet pic.twitter.com/tetadvMKrP
14. Gün