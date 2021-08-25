Gündem Sel felaketi yaşanan Bozkurttan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı
KASTAMONU

Sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldı

İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden 14 günde 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını belirtti. Bakan Soylu ayrıca 1207 TIR sosyal yardım malzemesinin sel afeti bölgesine ulaştırıldığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Sel felaketi yaşanan Kastamonunun Bozkurt ilçesinden 13 bin kamyon çamur çıkarıldı
Sel felaketinden sonra Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sarma çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta... 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 TIR sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet." ifadesini kullandı.

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