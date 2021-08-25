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KASTAMONU

Sel bölgesine giden bakanlık personeli uçurumdan yuvarlandı: Biri ağır üç yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan araç uçurumdan yuvarlandı. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Sel bölgesine giden bakanlık personeli uçurumdan yuvarlandı: Biri ağır üç yaralı
Bakanlık personeli Kastamonu'da kaza yaptı

Kaza, İnebolu-Küre karayolu 22’nci kilometresi Maraş Çeşmesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde uçurumdan yuvarlandı.

Kazada araç içerisinde bulunan üç kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi AFAD ekipleri yaptı

Yaralılara ilk müdahaleyi kaza esnasında yoldan geçmekte olan AFAD ekipleri yaptı. Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü AFAD ve Küre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, acil sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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