Sel bölgesine giden bakanlık personeli uçurumdan yuvarlandı: Biri ağır üç yaralı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personellerini taşıyan araç uçurumdan yuvarlandı. Kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2021, 19:40 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2021, 19:49 İHA