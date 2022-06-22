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GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde dağlık araziye Orlan-10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA’sı düştü. Ne zaman düştüğü belirlenemeyen İHA’yı mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.

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Haber Merkezi İHA
Gümüşhaneye Rus İHAsı düştü
Kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA’nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesine bağlı Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden vatandaşlar, yerde hasarlı İnsansız Hava Aracı (İHA) gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA’nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.


Bin 400 kilometre menzilli İHA’nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.


Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.

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