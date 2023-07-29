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Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'den ortak basın toplantısında Türkçe jest: Bizlerle omuz omuza verip savaştığınızı asla unutmayacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ortak basın toplantısına katılan Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, konuşmasına Türkçe sözlerle başladı.

16:22 . 29/07/2023 Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ortak basın toplantısında konuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, konuşmasına Türkçe sözlerle başladı. Jin, kendisini ve heyetini Türkiye'ye davet ettiği için Bakan Fidan'a teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:


"Kore cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi ziyaret ettiğim için çok mutluyum. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye yaklaşık 20 bin askerine göndererek, omuz omuza savaştı. Kore halkı bu birlik ve beraberliği unutmadı. Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'de meydana gelen depremde birlikte mücadele edilerek bir kez daha ispatlandı. Kore hükümeti Antakya bölgesinde depremzedeler için geçici barınma evleri inşa etmekte. Çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi değerlendirirken, savunma sanayi, turizm, altyapı alanlarında çalışma alanlarımızı geliştirmeyi görüştük. Sadece ikili düzeyde değil, aynı zamanda her iki ülkenin ortaklaşa katıldığı uluslararası düzeyde iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Kore yarım adasındaki durum ve Ukrayna'daki savaş ile ilgili de görüştük. Sayın Fidan'a Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzeleri ve tehdit edilen Kore yarım adasındaki durumu anlattım. Uluslararası toplumun birlik olması ve kararlı olarak yanıt vermesini vurguladım. Uluslararası toplumu Kuzey Kore'deki insan haklarının iyileştirilmesi hakkında nasıl bir işbirliği yapılabileceğini konuştuk."


#Hakan Fidan
#Park Jin
#Türkiye
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