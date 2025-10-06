Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

10:446/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Türkiye, dün 8 bin 138 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 211 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Türkiye, dün 8 bin 138 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 211 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 766 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 561 megavatsaat oldu. Türkiye, dün 8 bin 138 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 211 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 766 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 561 megavatsaat oldu.


Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 660 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 886 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.


Günlük bazda dün 766 bin 487 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 769 bin 561 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.


Üretimde ilk sırada yüzde 24,9'luk payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.


Türkiye, dün 8 bin 138 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 211 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.




#elektrik ithalatı
#Türkiye Elektrik İletim AŞ
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA 2025 MADDELERİ SON DAKİKA GELİŞMELER: Torba yasa ne zaman çıkacak? Emekli maaşı, 7200 prim günü