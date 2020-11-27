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Gündem Güvenlik korucusu PKKdan temizlenen bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğanın posterini astı
HAKKÂRİ

Hakkari haberleri: Güvenlik korucusu İkiyaka Dağları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı

Güvenlik korucusu PKK'dan temizlenen bölgeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini astı

Terör örgütü PKK'nın uzun yıllardır üstlendiği bölgeden kahraman Mehmetçiklerin sayesinde temizlenen İkiyaka Dağları'nda görev yapan güvenlik korucusu Hamit Öztürk, kurulan askeri üsse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı.

Haber Merkezi İHA
Güvenlik korucusu Hamit Öztürk, İkiyaka Dağları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı.
Güvenlik korucusu Hamit Öztürk, İkiyaka Dağları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı.

Güvenlik korucusu Hamit Öztürk, PKK terör örgütünden temizlenen Hakkari’nin İkiyaka Dağları bölgesindeki Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini astı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

İkiyaka Dağları Binbir Kapı Askeri Üs Bölgesinin bulunduğu karlı yamaca “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ve üzerinde dünya lideri” yazısı bulunan posteri asan Hamit Öztürk, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı.

İHA
Güvenlik korucusu Hamit Öztürk, İkiyaka Dağları'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini astı.

Sesi karlı dağlarda yankılanan Öztürk, “18 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devletini büyük bir felaketin, büyük bir çıkmazın, büyük bir uçurumun kıyısından çekip Yüce Rabbimin yardımı ile bugünlere getiren, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımız için kendi gençliği ve hayatını feda eden, Türkiye Cumhuriyeti nasıl büyüyecek, güçlenecek ve modern bir Türkiye haline gelecek diye kendisi ve ailesinin canını tehlikeye atarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde birileri kaçacak delik ararken o aziz Türk milleti ile yan yana omuz omuza durdu.Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Irak ve Suriye konumuna gelmesin diye, kanı bozuk hainler tarafından işgal edilmesin diye, asker kılığındaki FETÖ çapulcularına ve PKK terör örgütüne karşı korkusuz ve kahramanca mücadele eden, PKK terör örgütüne kan kusturuluyor” dedi.

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