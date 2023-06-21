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Hakkındaki 18 dosya işleme konuldu: Kılıçdaroğlu ifadeye çağırılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 suç dosyası işleme konuldu. Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından 18 dosyası bulunan Kılıçdaroğlu'nun da ifade için adliyeye davet edilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacağı öğrenildi.

09:33 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni dönemde milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yargı yolu açılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu
, yeni yasama döneminde milletvekili seçilmeyenlere ait suç dosyaları için harekete geçti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu eski vekiller hakkında 350 suç dosyasının olduğu öğrenildi.

  • Genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarına gönderilen dosyalar için savcılar tayin edilecek, ardından şüpheliler ifadeye çağrılacak.

Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığı'na gönderecek.


  • Bu işlem sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis'e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.

Kılıçdaroğlu'nun 18 dosyası bulunuyor

Bunlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun
"terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira"
suçlarından 18 dosyası bulunuyor.

Dosyaların gönderildiği genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.

İfadesini başsavcıvekili alacak

Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak. Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#mahkeme
#savcı
#soruşturma
#ifade
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