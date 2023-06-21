Hakkındaki 18 dosya işleme konuldu: Kılıçdaroğlu ifadeye çağırılacak

Kaybettiği seçim sayısı 12'yi bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son hezimetini unutup gözünü yükseğe dikti. Cumhurbaşkanlığı seçimine 'kesin kazanacağız' gözüyle bakan Kılıçdaroğlu bu kez de yerel seçimlerle ilgili büyük iddialarda bulundu. Sık görüştüğü kişilere sadece 11 büyükşehiri değil ilave iki ili daha kazanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da 25 ilçeyi alacaklarını iddia etti.