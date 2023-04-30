Haluk Bayraktar'dan tutarsız açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'na cevap: Sezgin Tanrıkulu ismini duymazdan gelmişsiniz

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, göreve gelmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyuran Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. CHP lideri, Bayraktar'a yanıt vererek, "Bu kadar siyasallaşmayın, ailecek bizim için değerlisiniz" ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun kendisi için yaptığı paylaşıma yanıt vererek, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı “katil” olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz." dedi.