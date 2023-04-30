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Haluk Bayraktar'dan tutarsız açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'na cevap: Sezgin Tanrıkulu ismini duymazdan gelmişsiniz

Baykar Genel Müdür Haluk Bayraktar, katıldığı bir canlı yayında Bayraktar ailesi hakkında tutarsız açıklamalar yapan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli SİHA’lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır’da, İzmir’de, Malatya’da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız. Sezgin Tanrıkulu’nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz" ifadelerine yer verdi. Siyasi bir derde sahip olmadığını belirten Bayraktar, "Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz." şeklinde açıklama yaptı.

00:29 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, katıldığı bir canlı yayında Bayraktar ailesi hakkında tutarsız açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz." ifadeleriyle Yedili Masa liderine seslenen Bayraktar, yaptığı paylaşımda "Milli SİHA’lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır’da, İzmir’de, Malatya’da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız. Sezgin Tanrıkulu’nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz." ifadelerine yer verdi.

Bizim derdimiz siyaset değil

Bayraktar'ın paylaşımının tam metni şöyle:

"Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız. Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti. Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti. Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz. Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz."



Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasallaşma' yanıtı: Ortaklarınız SİHA'larımıza 'katil' derken tek söz edemediniz
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasallaşma' yanıtı: Ortaklarınız SİHA'larımıza 'katil' derken tek söz edemediniz

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, göreve gelmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyuran Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. CHP lideri, Bayraktar'a yanıt vererek, "Bu kadar siyasallaşmayın, ailecek bizim için değerlisiniz" ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun kendisi için yaptığı paylaşıma yanıt vererek, "Kemal Bey, sizin gözünüzde hakikaten bir değerimiz olsaydı milletvekilleriniz, belediye başkanlarınız ve bazı ittifak ortaklarınız halkımıza yönelik teröre son veren yerli ve millî SİHA'larımızı “katil” olmakla suçladıkları zaman onlara karşı çıkar ve bu iddianın hiçbir şekilde gerçek olmadığı yolunda tek bir söz ederdiniz." dedi.


#Haluk Bayraktar
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Baykar
#Sezgin Tanrıkulu
#İHA
#SİHA
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