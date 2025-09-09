Yeni Şafak
Hatay'da hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Hatay’da hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

12:239/09/2025, Salı
IHA
Hapis cezasıyla aranan 4 kişi yakalandı
Hapis cezasıyla aranan 4 kişi yakalandı

Hatay’ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan 4 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, diğer 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.E.D. Arsuz Şarkonak Mahallesinde, İskenderun Pınarbaşı Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit (oto kurşunlama) olayının şüphelisi K.T. suç unsuru ruhsatsız tabanca ile birlikte ayrıca Belediye personeline karşı kasten yaralama, hakaret olayının şüphelileri H.G. ile S.B. yakalanarak göz altına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, diğer 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.



#Hatay
#İl Emniyet Müdürlüğü
#İskenderun
