Hatay’da hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.E.D. Arsuz Şarkonak Mahallesinde, İskenderun Pınarbaşı Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit (oto kurşunlama) olayının şüphelisi K.T. suç unsuru ruhsatsız tabanca ile birlikte ayrıca Belediye personeline karşı kasten yaralama, hakaret olayının şüphelileri H.G. ile S.B. yakalanarak göz altına alındı.