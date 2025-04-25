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Hatay'da ticaret modern mimariyle canlanacak

Hatay'da ticaret modern mimariyle canlanacak

04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Depremlerden etkilenen Hatay'da, yapılan iş yerleriyle ticari hayatın yeniden canlandırılması amaçlanıyor.
Depremlerden etkilenen Hatay'da, yapılan iş yerleriyle ticari hayatın yeniden canlandırılması amaçlanıyor.

Hatay’da Tarihi Uzun Çarşı etrafındaki caddede 426 bağımsız iş yerinin yapımı sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, “Çalışmaların sona ermesiyle cadde hem kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun görünüme kavuşacak hem de ticaretin yeniden hareketlenmesine katkı sağlayacak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da ticari hayatın yeniden canlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi Uzun Çarşı etrafındaki caddede 426 bağımsız iş yerinin yapımı sürüyor. Merkez ilçe Antakya'nın Kemal Paşa Caddesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapılan iş yerleri, kentin tarihi dokusuna uygun olarak modern mimari anlayışla inşa ediliyor.


194 İŞ YERİNİN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin kentte sadece modern yapı stokunda değil, aynı zamanda tarihi yapılarda da ciddi hasarlara yol açtığını söyledi. Depremden etkilenen kentte konutlardan tarihi yapılara ve iş yerlerine kadar her alanda inşa çalışmalarının sürdüğünü anlatan Masatlı, bu kapsamda tarihi Uzun Çarşı'nın yanında bulunan Kemal Paşa Caddesi'nde de faaliyet yürüttüklerini belirtti.


KÜLTÜREL DOKUYA UYGUN İNŞA EDİLİYOR

Masatlı, 426 bağımsız iş yerinden 194'ünün tamamlandığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Kemal Paşa Caddemizdeki bina stoku genel manada çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu bir caddeydi. Burası tarihi ve kültürel dokuya uygun olarak yeniden ihya, imar ve inşa ediliyor. Çalışmaların sona ermesiyle cadde hem kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun görünüme kavuşacak hem de ticaretin yeniden hareketlenmesine katkı sağlayacak" dedi.


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