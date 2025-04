Tarihi Uzun Çarşı yeniden ayağa kalkıyor: Bakan Kurum Hataylı künefe ustasının hikayesini paylaştı

İmren, çarşının inşaatının hızla sürdüğünü belirtti: Şu an şehirdeki tüm çabanın bizim için olduğunun farkındayız. Her yer şantiye, her yer inşaat alanı. Şehir şu an yeniden onarılıyor, bunu görüyoruz. Bir şeylerin gelişmesi, yükselmesi, gözle görünür farkındalığı bizim umutlarımızı yükseltiyor. Her sabah iş yerime gidip ne çalışmaların kadar ilerlemiş olduğunu kontrol ediyorum. Bir taş eklenmişse ben o taşı fark ediyorum. Devletin şu an burada hızlı bir çalışma yaptığı görüyoruz. Bu çalışmaların hızından dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Eskisinden daha güzel olacağına inanıyoruz. Bize güç veren şey, bir gün orada yeniden çalışabilme umudu. İş yerlerimizin onarımı bitince biz tekrar oraya döneceğiz. Çarşımızdaki iş yerleri bize teslim edilecek; herkes kendi iş yerine geçecek. Burası bizim bir gün geleceğimizi tekrar düşündüğümüz dünyanın cenneti.