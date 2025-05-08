Havada ‘yerli’ internet

TBMM KİT Komisyonu’nda sunum yapan Türksat Genel Mürdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Gökyüzünde 6 uydumuz var. Dünyanın yaklaşık üçte 2'sine yakın kısmını kapsama alanımıza 6A'yla birlikte almış durumdayız. Bu vesileyle Türkiye dünyada uydu üretebilen az sayıda ülkeler arasına girmiş vaziyette. Bundan sonra kendi uydularımızı artık kendimiz üretiyor olacağız. Bu bilgi birikimine ve altyapıya ulaşmış durumdayız" dedi. Atalay, Ankara Gölbaşı'nda kurulması planlanan Gölbaşı Veri Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük ve en yüksek standartlı veri merkezlerinden biri olacağını vurguladı.

Uydu kapasitesinin yalnız yurt içinde değil yurt dışında da kullanıldığını belirten Atalay, şunları söyledi: "Dünyanın her tarafında 25 milyonun üzerinde haneye ulaşır durumdayız. 500'ün üzerinde TV yayını yapılıyor uydularımız üzerinden. Son dönemin önemli gelişmelerinden biri dünyada bir trend haline gelen uçak içi internet bağlantısı ve internet hizmetlerine erişimi. Bugüne kadar ağırlıklı olarak yabancı operatörlerden alınan bu hizmeti TÜRKSAT üzerinden vermeye başlıyoruz. Öncelikli olarak AJetle, devamında da Türk Hava Yollarıyla yaptığımız anlaşmalarla artık uçaklarımızın içine TÜRKSAT uydularıyla interneti taşıyor olacağız."