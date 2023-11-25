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Haydarpaşa müze olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı’nın turizm amaçlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredileceğini açıkladı. Uraloğlu, “Tam bir turistik destinasyonla İstanbul'a ve ülkemize kazandırmış olacağız. Asli görevlerini de yürütmeye devam edecek” dedi.

Mehmet Güney
04:00 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:49 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Haydarpaşa Garı.

Haydarpaşa Garı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı’nın turizm amaçlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini açıkladı. Bakanlığın, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Haydarpaşa Garı’nın özelleştirilip özelleştirilmeyeceği sorusuna “Haydarpaşa Garı’nın birilerine satılması devredilmesi gündemimizde yok. Devrediyoruz doğru. Turizm Bakanımıza devrediyoruz ve orada tam bir turistik destinasyonla İstanbul’a ve ülkemizi orayı bu anlamda da kazandırmış olacağız. Asli görevlerini de yürütmeye devam edecek” karşılığını verdi.

YANAN ÇATISI VE SALON YENİLENDİ

Bir zamanlar “İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı” olarak kabul edilen, sayısız kavuşmaya ve ayrılığa tanıklık etmiş, birçok film sahnesinde yer bulan 114 yıllık garın 2010’da yanan çatısı ve bekleme salonu aslına uygun olarak yenilendi. “Garda çekilen ‘Cafer Bey’ filminin bir sahnesinde, salonun zemininin aslında karosiman yer döşemesi olduğunu gördük. Bunun üzerine kurul kararı doğrultusunda traverten kaplama kaldırılarak yerine özgün döşeme yapıldı.

Çatı katında kullandığımız arduvaz taşları da İspanya’dan özel olarak getirildi. Garın tarihi saati de restore edilerek çalışır hale getirildi.



#Haydarpaşa Garı
#Müze
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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